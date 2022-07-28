"Денег не было": Загитова откровенно рассказала о своем бедном детстве
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"Денег не было": Загитова откровенно рассказала о своем бедном детстве

"Денег не было": Загитова откровенно рассказала о своем бедном детстве

20-летняя Алина Загитова, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, заслуженно пользуется уважением и любовью со стороны соотечественников, среди которых огромное число ее поклонников. Девушка откровенно поделилась воспоминаниями о своем пути к победам.

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании призналась, что в 5 лет уже встала на коньки, а через пару лет профессионально занялась фигурным катанием в Ижевске.


Мама, Лейсан Загитова, сама очень хотела в свое время заниматься фигурным катанием, но у них в семье не хватало денег на это. Зато сейчас она тоже "втянулась" в спорт, можно сказать, она мой менеджер. У мамы есть три салона красоты в Ижевске. Вот почему я так люблю краситься, ухаживать за собой. Это все привила мне мама.
20-летняя фигуристка Алина Загитова рассказала про свое детство

Бабушка Алины Загитовой работала заведующей в магазине косметики. Именно она нередко водила будущую чемпионку на тренировки, когда мама девочки была занята. 

Помню, как в Ижевске она забирала меня после уроков в школе, а на такси денег не было, и мы очень долго с ней шли пешком с тремя сумками — в одной лежали учебники и тетради, в другой — коньки, в третьей — спортивная форма для ОФП. Бабушка меня жалела и все тащила на себе.

По словам Алины Загитовой, она очень благодарна бабушке, которая на протяжении 6 лет находилась с ней одна в Москве. 

"Сначала мы жили у нашей родственницы, потому что не было денег на съемную квартиру. И каждое утро с "Речного вокзала" мы ездили на метро до "Беляево" в ледовый дворец "Хрустальный". Я вставала в семь. Тренировки начинались с десяти, и только в одиннадцать вечера я возвращалась домой. Люди, которые смотрят выступления фигуристов по телевизору, иногда даже не понимают, сколько сил затрачено. У нас такой вид спорта, где нельзя показывать, насколько тебе тяжело, а нужно все делать с легкостью. Поэтому всем и кажется, что кататься на коньках совсем не сложно, а на самом деле за этим стоит очень много работы", - рассказала звезда журналу "7 Дней".


Фигуристка Загитова вышла на боксерский ринг

Спортсменка недавно решила попробовать свои силы на ринге, выйдя против Олега Саитова — трехкратного чемпиона России и двукратного Олимпийского чемпиона по боксу.

Саитов сперва дал рекомендации для начинающих по технике боя, затем же отбивался от Алины Загитовой,бившей его с явным энтузиазмом.

Фигуристка Загитова вышла на боксерский ринг
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По материалам: uposters.ru

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