Диетолог предупредила россиян об опасности переедания арбуза
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Диетолог предупредила россиян об опасности переедания арбуза

Диетолог предупредила россиян об опасности переедания арбузаДиетолог Егорова предупредила, что переедание арбуза может привести к проблемам с ЖКТ

Переедание арбуза может привести к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом и обменом веществ, его не стоит есть на ночь и больше четырех кусков в день. Об этом россиян предупредила заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Виктория Егорова в интервью РИА Новости.

«С учетом того, что арбуз имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 500 граммов, это 3-4 кусочка, этой ягоды. Злоупотребление может привести к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом и обменом веществ», — рассказала она.

Врач пояснила, что арбуз не рекомендуется включать в рацион совсем или употреблять с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости.

Также, по словам Егоровой, арбуз не рекомендуется давать детям до года, до 3-х лет — с осторожностью, не более 50-80 граммов в день. Она отметила, что арбуз может быть перекусом или десертом, а на ночь его не следует есть из-за мочегонного эффекта.

Диетолог также напомнила, что польза и вред арбуза зависит от ряда факторов, в том числе от его спелости, свежести, количества съеденного, условий выращивания и наличия нитратов.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз. Отмечается, что следует покупать арбузы весом в семь-девять килограммов, с разнообразными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если спелый плод постучать, то звук станет звонким, а ладонь почувствует отдачу. Хранить арбуз следует при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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