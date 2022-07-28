Директор Сергея Жукова прокомментировал запрет на выступление в Эстонии
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Директор Сергея Жукова прокомментировал запрет на выступление в Эстонии

Директор Сергея Жукова прокомментировал запрет на выступление в Эстонии
Певцу Сергею Жукову вместе с его группой запретили посещать страну. Запрет властей Эстонии на выступления группы «Руки Вверх!» не станет чем-то критическим для развития коллектива, заявил концертный директор группы Роберт Погосян. Он добавил, что музыканты и не планировали посещать с концертами эту страну.
«За эти два года у нас очень много скопилось концертов, которые переносились. И сейчас мы начали их отрабатывать», — объяснил Погосян. В Эстонии же в последний раз они были в 2018 году, на их выступление пришли восемь тысяч зрителей. Концертный директор добавил, что новость о запрете, конечно, его опечалила, но музыканты и прежде не планировали приезжать с концертами в Эстонию каждый год, сообщает телеканал «360».
# Шоу-бизнес Жуков Сергей
По материалам: z-aya

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