Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)

Вадим Карасев

Что мы обычном видим гуляя по частному сектору? Сплошные заборы, газончики и клумбочки, кто-нибудь себе фонтаны с ангелочками поставит. В целом, скукотища. То ли дело здоровенная статуя Годзиллы или терминатора. Такой декор сразу же оживит всю улицу. Итак, давайте поглядим на дизайнерские решения, которые сделали двор их владельцев местной достопримечательностью. Может быть подглядим для себя пару новых идей.Осторожно, зелёный монстр!Нет, это ничего нам не напоминаетВас заметилиГотически приунылГазонокосильщиков вызывали?Во дворе соседей стоит огромная статуя ГодзиллыПросто пальма, которая растёт посреди двора дома моих соседейКуст, постриженный в виде головы человекаКуст возле дома, который превратился в гигантского китаЕщё один кит, но уже надутый. Хотя размер остаётся прежним — размером с домУвидел это в 2 часа ночи в Аризоне. Неприметный декор стоит на лужайке моих соседейМои родственники не в восторге от новой пристройки соседа к их переднему двору. А по мне, так здорово!Время водных процедурЗачем покупать декоративные заборчики, когда всегда есть бутылки от винаЗдесь приземлялись пришельцы?