Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)
Сегодня, 12:20 Вадим КарасевЧто мы обычном видим гуляя по частному сектору? Сплошные заборы, газончики и клумбочки, кто-нибудь себе фонтаны с ангелочками поставит. В целом, скукотища. То ли дело здоровенная статуя Годзиллы или терминатора. Такой декор сразу же оживит всю улицу. Итак, давайте поглядим на дизайнерские решения, которые сделали двор их владельцев местной достопримечательностью. Может быть подглядим для себя пару новых идей.
Осторожно, зелёный монстр!
Нет, это ничего нам не напоминает
Вас заметили
Готически приуныл
Газонокосильщиков вызывали?
Во дворе соседей стоит огромная статуя Годзиллы
Просто пальма, которая растёт посреди двора дома моих соседей
Куст, постриженный в виде головы человека
Куст возле дома, который превратился в гигантского кита
Ещё один кит, но уже надутый. Хотя размер остаётся прежним — размером с дом
Увидел это в 2 часа ночи в Аризоне. Неприметный декор стоит на лужайке моих соседей
Мои родственники не в восторге от новой пристройки соседа к их переднему двору. А по мне, так здорово!
Время водных процедур
Зачем покупать декоративные заборчики, когда всегда есть бутылки от вина
Здесь приземлялись пришельцы?
По материалам: триникси