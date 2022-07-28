Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)

Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)

Осторожно, зелёный монстр!Что мы обычном видим гуляя по частному сектору? Сплошные заборы, газончики и клумбочки, кто-нибудь себе фонтаны с ангелочками поставит. В целом, скукотища. То ли дело здоровенная статуя Годзиллы или терминатора. Такой декор сразу же оживит всю улицу. Итак, давайте поглядим на дизайнерские решения, которые сделали двор их владельцев местной достопримечательностью. Может быть подглядим для себя пару новых идей.

Осторожно, зелёный монстр!


Нет, это ничего нам не напоминает

Нет, это ничего нам не напоминает
Вас заметили

Вас заметили
Готически приуныл

Готически приуныл
Газонокосильщиков вызывали?

Газонокосильщиков вызывали?
Во дворе соседей стоит огромная статуя Годзиллы

Во дворе соседей стоит огромная статуя Годзиллы
Просто пальма, которая растёт посреди двора дома моих соседей

Просто пальма, которая растёт посреди двора дома моих соседей
Куст, постриженный в виде головы человека

Куст, постриженный в виде головы человека
Куст возле дома, который превратился в гигантского кита

Куст возле дома, который превратился в гигантского кита
Ещё один кит, но уже надутый. Хотя размер остаётся прежним — размером с дом

Ещё один кит, но уже надутый. Хотя размер остаётся прежним — размером с дом
Увидел это в 2 часа ночи в Аризоне. Неприметный декор стоит на лужайке моих соседей

Увидел это в 2 часа ночи в Аризоне. Неприметный декор стоит на лужайке моих соседей
Мои родственники не в восторге от новой пристройки соседа к их переднему двору. А по мне, так здорово!

Мои родственники не в восторге от новой пристройки соседа к их переднему двору. А по мне, так здорово!
Время водных процедур

Время водных процедур
Зачем покупать декоративные заборчики, когда всегда есть бутылки от вина

Зачем покупать декоративные заборчики, когда всегда есть бутылки от вина
Здесь приземлялись пришельцы?

Здесь приземлялись пришельцы?
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас
В России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
В России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
«Бляшка была свежая»: директор Юры Шатунова озвучил результат вскрытия певца
«Бляшка была свежая»: директор Юры Шатунова озвучил результат
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция
Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер
Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер
Бен Аффлек просто вышел на улицу в Париже и на него накинулись фанаты
Бен Аффлек просто вышел на улицу в Париже и на него накинулись фанаты
Мальчик или девочка: как по форме живота определить пол будущего ребенка
Мальчик или девочка: как по форме живота определить пол будущего
Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Израиль попытается договориться с Россией
Израиль попытается договориться с Россией

Топ на сегодня

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного

Еще по теме

15 интересных дизайнерских решений, которые сделали двор их владельцев достопримечательностью всей улицы
Пирамида на Манхэттене: жилой комплекс размером с квартал (ФОТО)
14 случаев, когда люди натыкались на внезапные сходства и делали забавные фотографии
Безграничная фантазия архитекторов: одно из самых необычных зданий в мире (ФОТО)