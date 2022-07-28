Дмитрий Певцов заявил, что Киркоров одного поля ягоды с Моргенштерном

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов еще раз прошелся по певцу. Артист в очередной раз набросился с критикой на поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. «Уже есть разбор юбилейного концерта данного персонажа: это абсолютно сатанинская история, сделанная специально обученными людьми. И если этот персонаж считает себя каким-то королем эстрады и не понимает, что он делает, значит, он того же поля ягода, что и некий Моргенштерн*», сказал Дмитрий Певцов.Как заметил Певцов, Киркоров ведет определенную игру, чем взять публику. По его словам, музыканту перьев не хватает, поэтому он решил поиграться в сатанизм. Певцов считает, что Киркоров не один такой на эстраде. Просто он наиболее кричащий и яркий, сообщает «АиФ». Ранее Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью. Он заявил, что таким музыкантам не место на российской эстраде и предпринимал попытки сорвать концерты поп-короля в Крыму. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.