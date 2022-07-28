Евгения Медведева призналась, почему рассталась с Даней Милохиным

Еще недавно вся сеть обсуждала роман фигуристки Евгении Медведевой и Дани Милохина. Партнерство Евгении и Дани в «Ледниковом периоде» заставило публику фантазировать об их романтических отношениях. Звезды и сами были не прочь подогреть слухи о любовной связи, обнимаясь и целуясь в рамках выступлений. Звезды начали дружить и вне телевизионных камер. Многие решили: между ними точно что-то есть, особенно, когда пара появилась в нежной фотосессии в образе влюбленных и стала давать совместные интервью. Однако, как только «Ледниковый проект» подошел к финалу, партнеры резко охладели друг к другу. Поклонники заподозрили: их отношения были лишь игрой для пиара.«Почему фейк? — негодует в ответ на слухи Евгения. — Миллион раз мы говорили, что друзья. Сценария не было. Все шло, как шло. Закончился проект, закончились общие темы, перестали пересекаться так много, ну и разошлись». 22-летняя Медведева добавила, что даже между фейковыми парами могут вспыхнуть настоящие чувства. «Большое комьюнити. Очень красивые девочки, симпатичные мальчики. Они молодые, классные, энергичные, почему они не могут начать встречаться? Когда люди действительно начинают друг друга любить, например, блогеры или певцы, никто им не верит, потому что столько фейковых отношений. Хотя любовь существует. Я верю в любовь!» — улыбалась фигуристка в шоу Forbes. Сейчас звезда спорта сконцентрирована на карьере. Она запустила собственную линейку одежды, подписывает крупные рекламные контракты и выступает в ледовом шоу.