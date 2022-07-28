Евгения Медведева призналась, почему рассталась с Даней Милохиным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгения Медведева призналась, почему рассталась с Даней Милохиным

Евгения Медведева призналась, почему рассталась с Даней Милохиным
Еще недавно вся сеть обсуждала роман фигуристки Евгении Медведевой и Дани Милохина. Партнерство Евгении и Дани в «Ледниковом периоде» заставило публику фантазировать об их романтических отношениях. Звезды и сами были не прочь подогреть слухи о любовной связи, обнимаясь и целуясь в рамках выступлений. Звезды начали дружить и вне телевизионных камер. Многие решили: между ними точно что-то есть, особенно, когда пара появилась в нежной фотосессии в образе влюбленных и стала давать совместные интервью. Однако, как только «Ледниковый проект» подошел к финалу, партнеры резко охладели друг к другу. Поклонники заподозрили: их отношения были лишь игрой для пиара.
«Почему фейк? — негодует в ответ на слухи Евгения. — Миллион раз мы говорили, что друзья. Сценария не было. Все шло, как шло. Закончился проект, закончились общие темы, перестали пересекаться так много, ну и разошлись». 22-летняя Медведева добавила, что даже между фейковыми парами могут вспыхнуть настоящие чувства. «Большое комьюнити. Очень красивые девочки, симпатичные мальчики. Они молодые, классные, энергичные, почему они не могут начать встречаться? Когда люди действительно начинают друг друга любить, например, блогеры или певцы, никто им не верит, потому что столько фейковых отношений. Хотя любовь существует. Я верю в любовь!» — улыбалась фигуристка в шоу Forbes. Сейчас звезда спорта сконцентрирована на карьере. Она запустила собственную линейку одежды, подписывает крупные рекламные контракты и выступает в ледовом шоу.
# Шоу-бизнес Медведева Евгения
По материалам: z-aya

Последние новости

Отдала Бондарчука Скобцевой, но не перестала его любить. «Высота» Инны Макаровой
Отдала Бондарчука Скобцевой, но не перестала его любить. «Высота»
Мистическое новолуние в Раке 28 июля 2022 года: заговоры, традиции, запреты
Мистическое новолуние в Раке 28 июля 2022 года: заговоры, традиции,
Адеев пытается помириться с Самониной, которая сбежала в шале
Адеев пытается помириться с Самониной, которая сбежала в шале
В Иркутске 105 дольщиков долгостроя на Сергеева получили компенсации
В Иркутске 105 дольщиков долгостроя на Сергеева получили компенсации
Евгения Медведева призналась, почему рассталась с Даней Милохиным
Евгения Медведева призналась, почему рассталась с Даней Милохиным
Алина Загитова призналась, что обожает хоккей
Алина Загитова призналась, что обожает хоккей
Диетолог предупредила россиян об опасности переедания арбуза
Диетолог предупредила россиян об опасности переедания арбуза
"Денег не было": Загитова откровенно рассказала о своем бедном детстве
"Денег не было": Загитова откровенно рассказала о своем
СМИ узнали о сокращении штата разработчиком NFT-игр Immutable
СМИ узнали о сокращении штата разработчиком NFT-игр Immutable
Счетная палата предложила изменить валютную структуру главной «кубышки» страны
Счетная палата предложила изменить валютную структуру главной
День Крещения Руси 28 июля 2022 года: колокольный звон-благовест и крестный ход
День Крещения Руси 28 июля 2022 года: колокольный звон-благовест и
Российские журналисты сняли докфильм о нацистских карателях
Российские журналисты сняли докфильм о нацистских карателях

Топ на сегодня

Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
Ульяна Кутузова уверена, что муж не любит её детей
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое решение
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое
В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue: "Не оставляет странное ощущение ее неуместности" 
В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue:
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Крысы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Крысы
Географию спецоперации на Украине предложили расширить
Географию спецоперации на Украине предложили расширить

Еще по теме

Евгения Медведева публично поцеловала Даню Милохина
Илья Авербух рассказал о романе Дани Милохина и Евгении Медведевой
Подтвердили роман? В сети обсуждают страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой на шоу "Ледниковый период"
"Сойдет": Евгения Медведева раскрыла, как целуется Даня Милохин