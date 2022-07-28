Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по криптовалютам
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Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по криптовалютам

Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по криптовалютам


Европейское банковское управление (EBA) испытывает дефицит сотрудников, которые нужны в работе по надзору над криптовалютной индустрией. Об этом председатель регулятора Хосе Мануэль Кампа заявил в интервью Financial Times.


По его словам, одним из способов решить эту «серьезную проблему» является высокая зарплата. Однако вопрос «не входит в круг возможных дискуссий» между EBA и Еврокомиссией, отметил чиновник.


Другой ключевой сложностью Кампа назвал слишком медленное формирование нормативно-правовой базы, которая не успевает за развитием отрасли. Глава управления признал, что до вступления обширного регулирования в 2025 году криптовалюты могут трансформироваться.


В начале июля Совет Евросоюза и Европарламент предварительно согласовали положения законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Он описывает правила, распространяющиеся на эмитентов необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы.


Документ не затрагивает невзаимозаменяемые токены (NFT). В течение следующих 18 месяцев Еврокомиссия может дополнить его соответствующими положениями.


Позднее члены Европейской партии зеленых и социалистов предложили распространить стандарты AML/CFT-процедур на децентрализованные организации, DeFi-площадки и NFT-платформы.


Напомним, глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что все криптовалюты и стейблкоины соответствуют определению спекулятивных активов и признание в них валют неуместно.

# Экономика евросоюз, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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