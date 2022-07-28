Европейской экономике предсказали кризис
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Европейской экономике предсказали кризис

Европейской экономике предсказали кризисГлава Банка Италии Виско предсказал рецессии в еврозоне

Глава Банка Италии и член совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Игнацио Виско предсказал европейской экономике кризис и рецессию. Его слова приводит Bloomberg.

По словам Виско, руководству ЕЦБ необходимо обсудить, что делать в случае рецессии. При этом глава Банка Италии заверил, что ЕЦБ не будет вмешиваться в процессы в его родной стране, в которой зарождается политический кризис, до тех пор, пока слишком высокая доходность местного госдолга не станет угрожать европейской экономике.

Ранее о риске рецессии в еврозоне заявляли американские инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan. Это, по их мнению, может помешать дальнейшему повышению ключевой ставки ЕЦБ, поскольку регулятор будет стремиться поддержать экономику дешевыми кредитами.

Виско неформально считается представителем «голубиного» лагеря в руководстве ЕЦБ. Его участники выступают за мягкую денежно-кредитную политику, предполагающую низкие ставки.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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