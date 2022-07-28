Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске

27 июля в дежурную часть полиции поступило несколько сообщений граждан о том, что они видели голого мужчину, который прогуливался в районе набережной реки Ангара. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили человека, на котором были только тапочки и рюкзак. Для выяснения обстоятельств и установления личности его доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушителем оказался 31-летний кассир одного из магазинов. Как иркутянин пояснил полицейским, он пил алкоголь и не помнит, что было дальше. В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов, в том числе за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.



