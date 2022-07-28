Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске

27 июля в дежурную часть полиции поступило несколько сообщений граждан о том, что они видели голого мужчину, который прогуливался в районе набережной реки Ангара. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили человека, на котором были только тапочки и рюкзак. Для выяснения обстоятельств и установления личности его доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушителем оказался 31-летний кассир одного из магазинов. Как иркутянин пояснил полицейским, он пил алкоголь и не помнит, что было дальше. В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов, в том числе за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер
Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер
Бен Аффлек просто вышел на улицу в Париже и на него накинулись фанаты
Бен Аффлек просто вышел на улицу в Париже и на него накинулись фанаты
Мальчик или девочка: как по форме живота определить пол будущего ребенка
Мальчик или девочка: как по форме живота определить пол будущего
Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Израиль попытается договориться с Россией
Израиль попытается договориться с Россией
Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань
Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань
Власти запретили российским золотодобытчикам продавать металл со скидками
Власти запретили российским золотодобытчикам продавать металл со
Инсайдер: движок Starfield серьезно обновили графически и технически
Инсайдер: движок Starfield серьезно обновили графически и технически
Порноактер поделился последствиями оспы обезьян
Порноактер поделился последствиями оспы обезьян
Стало известно о сработавшей в российском городе системе ПВО
Стало известно о сработавшей в российском городе системе ПВО
От каких привычек необходимо отказаться в августе 2022 года, чтобы обрести счастье и успех
От каких привычек необходимо отказаться в августе 2022 года, чтобы

Топ на сегодня

В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue: "Не оставляет странное ощущение ее неуместности" 
В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue:
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам
Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам
Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные Лидерами России
Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные
Пять гектаров леса горит в Иркутской области 27 июля
Пять гектаров леса горит в Иркутской области 27 июля

Еще по теме

Мужчину, оскорблявшего пассажиров и полицейских, задержали в аэропорту Домодедово
Подмосковные полицейские вытащили грибника из болота
Полиция спасла босого кузбассовца от обморожения и оштрафовала его за пьянство
Тело младенца прибило к набережной в центре Москвы