Гороскоп на август 2022 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие помощники для предусмотрительных и расчетливых людей. Астрологи рассказали, каким будет август 2022 года. Их советы помогут вам правильно спланировать дела на месяц вперед и понять, чего стоит ожидать от грядущего времени.

Последний месяц лета окажется сложным, но предсказуемым. Это будет отличное время для домашних дел, общения и работы, так как с 4 по 25 августа Меркурий будет в сильной позиции. Марс и Венера постараются ему помешать, да и ретроградных планет станет больше. Словом, придется побороться за свое счастье. Если вдруг в вашей жизни наступит черная полоса, не унывайте и не бойтесь продолжать свой путь вперед, к победам. Эти трудности будут временными.

Овен

В августе Овны будут относительно удачливыми людьми. Это значит, что им следует продолжать заниматься тем, что они любят. Важно лишь поддерживать сильной энергетику, а для этого астрологи советуют в самую первую очередь избавиться от цифрового мусора. Также сейчас не стоит ждать у моря погоды. Это касается как финансовой, так и любовной сферы. Если Овны хотят чего-то добиться и что-то получить, им необходимо двигаться в этом направлении, причем максимально смело. Это перспективное и благоприятное время для изменения жизни в лучшую сторону.

Телец

У Тельцов в августе могут начаться проблемы с памятью, что будет максимально негативно отражаться на самых разных сферах жизни. Чтобы вернуть все на свои места хотя бы частично, Тельцам стоит воспользоваться полезными талисманами, советами и упражнениями. Не исключено, что в самом начале месяца произойдет что-то хорошее. Это даст Тельцам мощный позитивный импульс. Нужно постоянно находиться в полной боевой готовности и не унывать. Август — не время новых возможностей, но зато время, в которое Тельцы могут стать мудрее.

Близнецы

Близнецы в августе будут на высоте. Все, что им нужно — это направлять силы в нужное русло, повышая свою энергетику. В этом им поможет своевременный отдых, любимые дела, а также медитации. Еще им стоит избавиться от оборонительной позиции. Если постоянно быть готовыми к нападению, оно рано или поздно произойдет. Лучше показывать людям спокойствие и доброту. В таком случае даже враги утратят желание вредить Близнецам. Если раньше нужно было ждать удобного случая, словно хищник, то сейчас пришла пора брать свое. Это очень благоприятное время во всех сферах жизни.

Рак

У Раков, как и у любых других людей, есть свои хорошие и плохие черты характера. В августа будет не совсем ясно, какие из них станут более актуальными. Планеты и звезды будут в относительно нестабильном положении, поэтому Раков может бросить в любую сторону. Самое главное в августе — выполнять свои обязанности, а также не лениться в работе. Не исключено, что за добрые дела и ответственный подход к работе люди данного Знака получат возможность для реализации давних планов. Это будет время удачи и скрытых изменений.

Лев

Львам астрологи настоятельно рекомендуют уповать на помощь своего числа-талисмана. Оно поможет им обрести удачу в самый подходящий для этого момент. Также в августе Львам лучше научиться говорить «нет» окружающим людям, ведь среди них будет много «халявщиков», которые захотят воспользоваться добротой или невнимательностью Львов ради собственной выгоды. Сейчас в приоритете у представителей данного Знака должны быть их собственные дела, потому что времени и сил на всё сразу у них точно не хватит. Нужно правильно планировать дел и распределять ресурсы.

Дева

Девам в начале и в самом конце августа могут сниться дурные сны, но они не будут иметь под собой какой-то серьезной основы и не станут вещими. С 4 по 25 августа представителей данного Знака ждет один из самых благоприятных периодов в году. Это будет идеальное время для работы. Меркурий, пребывающий в Деве, будет крайне благотворно влиять на их харизму, эффективность в работе и делах, настроение. Самое плохое, что только может быть в данный период времени — это равнодушие к своей жизни и ко всему, что происходит вокруг.

Весы

Все, что понадобится Весам для успеха — это наличие созидательного мышления. Притягивать желаемое силой мысли проще, чем кажется, хоть результат и не всегда виден сразу. В августе о Весах могут распространяться неприятные слухи, но эти люди смогут справиться с натиском проблем. В этом месяце актуальной станет фраза: «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам». Весам не стоит полагаться на помощь близких людей, коллег и друзей, а также думать, что произойдет что-то хорошее само по себе. Под лежачий камень вода точно не потечет, несмотря на помощь Меркурия.

Скорпион

Скорпионам звезды и планеты помогут решить некоторые важные проблемы. Также ночные светила будут заинтересованы в том, чтобы помочь Скорпионам с решением кармических задач. Не исключено, что многие проблемы в августе решатся сами собой, однако, не нужно ждать этого. Важно оставаться продуктивными и рассчитывать только на себя самих. Хорошим способом отвлечься от рутины и проблем будет шопинг, но тут важно не перегибать палку. Лишние траты в августе точно Скорпионам не нужны. Также полезными будут домашние хлопоты. Если нечем заняться, можно прибраться в доме, сделать перестановку.

Стрелец

В августе Стрельцам лучше избегать уныния и негатива. Дыхательная техника под названием Пранаяма поможет им в борьбе с отрицательными мыслями и усталостью. Также астрологи настоятельно рекомендуют в августе месяце всем Стрельцам иметь запасной план на случай срыва основного. Дело в том, что в августе дела могут срываться по совершенно непонятным причинам, так что к этому стоит подготовиться заранее. Стрельцы могут устроить себе небольшой внеплановый отпуск, побыть в тишине и покое. Это благотворно скажется на их успехах и поможет поставить перед собой новые правильные цели.

Козерог

Козерогам в августе, скорее всего, удастся узнать свое истинное предназначение. Тем, кто уже понимает, чего хочет от жизни, придется начать действовать, причем решительно и смело. В этом плане возникнуть каких-то проблем не должно, так что Козероги могут сделать решающий шаг к цели. В общении с людьми, обладающими тонкой душевной организацией, важно вести себя помягче. Сейчас Козерогам нельзя обижать тех, кто дорожит дружбой с ними. Вполне вероятно, что в конце месяца у этих людей придется попросить о помощи.

Водолей

Водолеям начать месяц стоит с уборки дома по правилам фэн-шуй. Это будет очень благоприятное время, в которое важно поддерживать дом чистым, чтобы созидательные потоки звезд и планет распространялись по дому более эффективно. Люди этого Знака с обостренным чувством долга могут попасть в ловушку манипуляторов. Если кто-то будет играть на чувстве вины, с таким человеком лучше как можно быстрее прекратить любое общение. Также астрологи советуют сами Водолеям быть честнее и добрее к окружающим. В противном случае можно нанести непоправимый вред своей репутации.

Рыбы

Рыбам даже в самых сложных и неприятных ситуациях необходимо оставаться спокойными. В этом плане можно воспользоваться шестью советами буддийских монахов. В общении с любым человеком нужно выходить на конструктивный диалог — без лжи и лицемерия. Это поможет укрепить свой авторитет на работе, а также понравиться правильным людям. Успех ждет всех Рыб, которые жаждут перемен в жизни. Сейчас важно двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. Август подарит Рыбам много удачи и хорошего настроения.