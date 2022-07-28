Границы Хоперского заповедника в Воронежской области расширили
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Границы Хоперского заповедника в Воронежской области расширили

Границы Хоперского заповедника в Воронежской области расширили

Площадь Хоперского заповедника в Воронежской области увеличена за счет присоединения новых участков на 580 гектаров. Такое постановление правительства вступило в силу 28 июля. К территории заповедника присоединили 465,9 га земель лесного фонда и 114,1 га земель особо охраняемых территорий и объектов.

Принятое решение позволит сохранить уникальную флору и фауну, а также будет способствовать развитию экологического туризма в Воронежской области, поясняли в кабмине.

В границы заповедника включён участок Новохоперского лесничества. Это поможет сохранить так называемую зону покоя, на территории которой исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. До сих пор вклинивающиеся в территорию заповедника участки лесничества вплотную подходили к зоне покоя, что затрудняло её охрану, отмечали в правительстве.

На землях, включённых в состав заповедника, обитают 16 видов животных из Красной книги России. Например, там гнездятся европейский тювик, змееяд, орлан-белохвост, малая крачка, филин, средний дятел и другие птицы.


Теперь площадь Хоперского заповедника будет составлять 16,75 тысячи га. Хоперский природный заповедник создан 10 февраля 1935 года. Он создавался для сохранения выхохули и заселения ею водоемов на территории РСФСР, а также сохранения биосферы в пойме Хопра. Территория заповедника протянулась на 50 км вдоль реки Хопер с севера на юг. 

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По материалам: pnp.ru

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