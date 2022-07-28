Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей

Недавно стало известно, что группа Little big покинула Россию и отправилась с гастролями в США. При этом у артистов были запланированы выступления и на Родине. Сегодня коллектив на своих страницах в соцсетях официально объявил об отмене всех выступлений в России.





Участники группы попали в опалу после своих оппозиционных высказываний. Поклонников их творчества удивило такое отношение к своей стране и согражданам. Многие их бывших любителей творчества призывали отменить концерты группы и даже лишить артистов российского гражданства.

При этом лидер коллектива Илья Прусикин утверждал, что концерты в России состоятся в конце 2022 года. Оказалось, что это не так. Сегодня на официальных страницах группы в социальных сетях появилась информация, что Little big полностью прекращает концертную деятельность в родных краях.

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура […] не представляется возможным.», – пишется в заявлении.





Пользователи сети к этой новости отнеслись неоднозначно. Большинство бывших поклонников пишут негативные комментарии, желая артистам группы как можно больше бед и страданий. Очевидно, видеть Little big в России не хотят:

«НЕ возвращайтесь НИКОГДА!!!», «Лучше оставайтесь в Америке навсегда, вы ей нужнее», «Ура, останьтесь бомжами и не появляйтесь больше.», «Навысказывались», «Русофобам не место в РФ», «Ну и отлично», «Скатертью дорога. Предателей Родина не ждет.», – пишут разозленные пользователи сети в комментариях.





Справедливости ради отметим, что у группы Little big хватает благосклонно настроенных к ним фанатов. Так, в соцсети Инстаграм, которая запрещена в РФ, артистов всячески поддерживают и желают им творческих успехов.

Напомним, что группа Little big в 2021 году была претендентом на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Однако они не прошли по российскому отбору. Вместо них на конкурс отправилась певица Манижа.