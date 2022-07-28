Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей

Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей

Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей

Недавно стало известно, что группа Little big покинула Россию и отправилась с гастролями в США. При этом у артистов были запланированы выступления и на Родине. Сегодня коллектив на своих страницах в соцсетях официально объявил об отмене всех выступлений в России.


Участники группы попали в опалу после своих оппозиционных высказываний. Поклонников их творчества удивило такое отношение к своей стране и согражданам. Многие их бывших любителей творчества призывали отменить концерты группы и даже лишить артистов российского гражданства.

При этом лидер коллектива Илья Прусикин утверждал, что концерты в России состоятся в конце 2022 года. Оказалось, что это не так. Сегодня на официальных страницах группы в социальных сетях появилась информация, что Little big полностью прекращает концертную деятельность в родных краях.

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура […] не представляется возможным.», – пишется в заявлении.


Пользователи сети к этой новости отнеслись неоднозначно. Большинство бывших поклонников пишут негативные комментарии, желая артистам группы как можно больше бед и страданий. Очевидно, видеть Little big в России не хотят:

«НЕ возвращайтесь НИКОГДА!!!», «Лучше оставайтесь в Америке навсегда, вы ей нужнее», «Ура, останьтесь бомжами и не появляйтесь больше.», «Навысказывались», «Русофобам не место в РФ», «Ну и отлично», «Скатертью дорога. Предателей Родина не ждет.», – пишут разозленные пользователи сети в комментариях.



Справедливости ради отметим, что у группы Little big хватает благосклонно настроенных к ним фанатов. Так, в соцсети Инстаграм, которая запрещена в РФ, артистов всячески поддерживают и желают им творческих успехов.

Напомним, что группа Little big в 2021 году была претендентом на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Однако они не прошли по российскому отбору. Вместо них на конкурс отправилась певица Манижа.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

В России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
В России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
«Бляшка была свежая»: директор Юры Шатунова озвучил результат вскрытия певца
«Бляшка была свежая»: директор Юры Шатунова озвучил результат
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция
Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер
Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер
Бен Аффлек просто вышел на улицу в Париже и на него накинулись фанаты
Бен Аффлек просто вышел на улицу в Париже и на него накинулись фанаты
Мальчик или девочка: как по форме живота определить пол будущего ребенка
Мальчик или девочка: как по форме живота определить пол будущего
Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Израиль попытается договориться с Россией
Израиль попытается договориться с Россией
Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань
Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань
Власти запретили российским золотодобытчикам продавать металл со скидками
Власти запретили российским золотодобытчикам продавать металл со
Инсайдер: движок Starfield серьезно обновили графически и технически
Инсайдер: движок Starfield серьезно обновили графически и технически

Топ на сегодня

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные Лидерами России
Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Потерявший 7500 BTC британец привлечет к поиску робопсов Boston Dynamics
Потерявший 7500 BTC британец привлечет к поиску робопсов Boston

Еще по теме

Rammstein объявили об отмене европейского тура из-за коронавируса
Metallica отменила концерты из-за зависимости вокалиста
Врачи предупредили солиста группы AC/DC о риске полной потери слуха
«Аквариум» отложил концерты на Украине