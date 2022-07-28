Игорь Кобзев: медики прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом осенью

29 июля губернатор Иркутской области провел заседание оперштаба по ухудшению ситуации с ковидом. Заболеваемость растет по всей стране, и в Иркутской области, в том числе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев.

Губернатор сказал, что медики прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом осенью. Масочный режим в общественных местах не вводят, но в поликлиниках лучше использовать средства индивидуальной защиты.

Также зампред отметила, что надо возобновить обработку общественного транспорта и помещений общего пользования. Людям старшего поколения рекомендовано носить маски в транспорте и в закрытых помещениях.

Также по словам Кобзева, минздрав должен провести анализ запасов медикаментов. В больницах идет монтаж кислородных систем, будет ещё больше коек, которые обеспечат кислородом.

В Иркутской области работает федеральная горячая линия по коронавирусу — 8-800-2000-112. А также горячая линия Минздрава — (3952) 39-99-99, (3952)280-326.