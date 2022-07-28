Инфекционист назвал способ отличить коронавирус от летних инфекций
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Инфекционист назвал способ отличить коронавирус от летних инфекций

Инфекционист назвал способ отличить коронавирус от летних инфекцийВрач-инфекционист Тимаков рассказал, как отличить коронавирус от летних инфекций

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с радио Sputnik назвал способ отличить коронавирус от летних инфекций.

По его словам, южных регионов России туристы могут привезти домой длинный список различных вирусов. «Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция», — сообщил он.

Специалист добавил, что если к этим симптомам добавляются кашель, чихание, боль в горле, то, скорее всего, человек заразился омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. В этом случае следует сдать ПЦР-тест.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщал, что пандемия COVID-19 может закончиться благодаря подвиду омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75. Он допустил, что новый ВА.2.75 способен оказаться «живой вакциной».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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