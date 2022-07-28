Инсайдер: движок Starfield серьезно обновили графически и технически

Вадим Карасев





Демонстрация Starfield в рамках июньской игровой презентации Xbox и Bethesda получила, в большинстве своем, позитивные отзывы. Игроки ждут релиз Starfield, хотя точная дата, когда игра станет доступна, до сих пор не называется — ее планируют выпустить в первой половине 2023 года. Появились слухи, что разработчики Starfield потратили дополнительное время на обновление движка.

Игровой блоггер и инсайдер Colteastwood, ссылаясь на свои источники, рассказал в рамках видео следующие детали про Starfield:

В последнее время разработчики серьезно обновили движок Creation Engine 2.0. Демонстрация, которая была показана на Xbox & Bethesda Showcase, записывалась на движке, который еще не получил все обновления.Движок Creation Engine 2.0 создавался еще до выхода консолей нового поколения, поэтому некоторые фишки в него внедрить смогли только сейчас, когда стало ясно, какие возможности предоставляют Xbox Series X | S.Обновления движка Starfield затронули визуальные эффекты, физику и искусственный интеллект.После обновления Creation Engine 2.0 производительность игры должна повыситься.В Starfield используется система искусственного интеллекта Radiant AI. Она задаёт всем NPC цель, расписание и задания, независимо от действий игрока.

Ниже можно посмотреть само видео, в котором Colteastwood рассказывает об обновлении движка Starfield.

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