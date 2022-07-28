Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой
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Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой

Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой
Певица Ирина Понаровская рассказала, что взяла от жизни все. В 2008 году артистка приостановила творческую деятельность, полностью посвятив себя семье. В 2019-м певица впервые за долгое время вышла на сцену, однако возобновление карьеры не удалось. Сейчас об артистке практически ничего не слышно. Ирина Понаровская не старается попасть во все чарты, а грязные истории ради хайпа — не для нее. По словам 69-летней певицы, она спокойно живет и не думает о поднятии своих рейтингов. «По меркам имени и статуса я живу весьма скромно. Мне комфортно в небольшом социуме, который создала. Целей как таковых нет. Да и время сейчас очень быстрое. Ты планируешь — и сегодня же должен сделать, иначе возможность может убежать. Конечно, хочу, чтобы все были здоровы. Чтобы дети мои как можно больше жили в радостях и удовольствиях. Стараюсь делать все, чтобы им это сопутствовало. Не скажу, что доживаю. У меня красивая, спокойная, достаточно хорошая жизнь, которую, наверное, я заслужила и для себя. Могу быть неугомонной или находиться в абсолютном покое. Считаю, что дано, все равно сделаешь, А не дано — выгрызать у судьбы не буду», — заявила исполнительница в интервью «Антенне».
Ирина Витальевна много времени уделяет себе — для своего возраста артистка прекрасно выглядит. Знаменитость призналась, что не осмелится появиться на публике в неопрятном виде, ведь она всю жизнь ровняется на маму, которая не выходила из дома в халате и без макияжа. «Если думаете, что у меня нет комплексов, то это не так. Они есть у каждого человека, но все их скрывают. У меня есть проблемы с головой, характером, приоритетами. Продолжаю работать над этим. Все борются с комплексами по-разному. Я никогда не имела бесед с психологами, справляюсь сама. Хотя есть смешная пословица «Ничто так хорошо не избавляет женщину от комплексов, как возраст». Это неправда. Несмотря на годы, у меня есть недовольство собой, не считаю, что могу расслабиться, отрастить седой пучок и ходить в трениках», — заключила Понаровская.
# Шоу-бизнес Понаровская Ирина
По материалам: z-aya

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