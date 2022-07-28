Иркутский район и Малоритский район Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
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Иркутский район и Малоритский район Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

Иркутский район и Малоритский район Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения об установлении партнерских отношений между Иркутским районом и Малоритским районом Брестской области Республики Беларусь состоялось 23 июля в городе Малорита. В торжественной обстановке документ подписали первый заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук и председатель Малоритского районного исполнительного комитета Михаил Баценко, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Делегация Иркутского района во главе с первым заместителем мэра Игорем Жуком с 22 по 24 июля находилась с рабочим визитом в Малоритском районе. В состав делегации вошли заместитель мэра по социальной политике Екатерина Михайлова, глава Хомутовского МО Василий Колмаченко, глава Марковского МО Татьяна Макаревич, глава Большереченского МО Юрий Витер и депутат районной Думы Антон Малышев.

Как отметил Михаил Баценко, подписание соглашения – это знаменательное событие в жизни и истории двух районов, двух государств.

В день подписания соглашения о побратимстве Малоритский район отмечал 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. После церемонии подписания делегация Иркутского района возложила цветы к памятнику погибшим воинам на развилке дорог Олтуш-Збураж.

Также в этот день в Малорите состоялось торжественное открытие футбольного поля. Ярким завершением праздника стал межрегиональный фестиваль народного творчества «Са спадчынай продкаў – у будучыню» (С наследием предков — в будущее). Участники фестиваля наполнили улицы города красотой народных костюмов уникального малористского строя (название традиционного комплекса белорусской народной одежды). В парке участников и гостей фестиваля ждали выставки народных промыслов и ремесел, мастер-классы, дегустация местной продукции.

Во время визита делегация Иркутского района посетила сельхозпредприятия района и малоритский консервноовощесушильный комбинат, который производит детское питание «Топтышка» и консервы «Samberry». Кроме того, они посмотрели агрогородки с развитой социальной инфраструктурой, которые являются гордостью района.

Малоритский район находится на юго-западе Брестской области. Граничит с Брестским, Жабинковским, Кобринским районами Беларуси и c Волынской областью Украины. Через территорию района протекают две главные реки Рита и Малорита. Здесь расположено несколько озер – Олтушское, Ореховское и Малое, а также Луковское водохранилище, которое входит в состав республиканского заказника.

В состав Малоритского района входят восемь сельсоветов. В них располагается 78 населенных пунктов, население — около 25 тысяч человек. Более 41% территории занимают сельхозугодья. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – производство зерновых, зернобобовых культур, кормов, мясо-молочное производство. На территории района расположен Малоритский консервосушильный комбинат и предприятие по производству строительных материалов.


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По материалам: irk

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