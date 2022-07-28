Израиль попытается договориться с Россией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Израиль попытается договориться с Россией

Израиль попытается договориться с Россией

Правительственная делегация Израиля отправится в Москву в среду вечером, чтобы обсудить ситуацию с работой агентства "Сохнут" в России. Об этом сообщили в канцелярии кабмина Израиля.

Отмечается, что поручение провести переговоры с российской стороной дал лично глава правительства Израиля Яир Лапид, вступивший в должность 1 июля 2022 года.


"По заданию [израильского] премьер-министра Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация отправится в Москву сегодня вечером и проведет встречи с компетентными должностными лицами в России", — заявили представители канцелярии израильского правительства.

Напомним, что 21 июля российский Минюст попросил ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". В тексте письма отмечалось, что в работу подразделения организации в России "время от времени требуется вносить определенные коррективы". Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что МИД страны должен принять подготовительные меры на случай закрытия "Сохнут".

Организация "Сохнут" основана в 1929 году, она занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. В России работает представительство агентства - АНО "Сохнут". Офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

Как ранее писал Ruposters, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, долгие годы занимавший этот пост, потребовал от премьера и министра обороны Израиля "прекратить визжать" на Россию. По его словам, выстраиваемые на протяжении многих лет отношения с Москвой рушатся на глазах, и это может угрожать безопасности еврейского государства.


# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Израиль попытается договориться с Россией
Израиль попытается договориться с Россией
Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань
Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань
Власти запретили российским золотодобытчикам продавать металл со скидками
Власти запретили российским золотодобытчикам продавать металл со
Инсайдер: движок Starfield серьезно обновили графически и технически
Инсайдер: движок Starfield серьезно обновили графически и технически
Порноактер поделился последствиями оспы обезьян
Порноактер поделился последствиями оспы обезьян
Стало известно о сработавшей в российском городе системе ПВО
Стало известно о сработавшей в российском городе системе ПВО
От каких привычек необходимо отказаться в августе 2022 года, чтобы обрести счастье и успех
От каких привычек необходимо отказаться в августе 2022 года, чтобы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Быка
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Быка
Самые умные породы собак (20 фото)
Самые умные породы собак (20 фото)
Промышленным предприятиям Европы предрекли отключение из-за дефицита газа
Промышленным предприятиям Европы предрекли отключение из-за дефицита

Топ на сегодня

В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue: "Не оставляет странное ощущение ее неуместности" 
В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue:
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам
Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам
Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные Лидерами России
Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные
Пять гектаров леса горит в Иркутской области 27 июля
Пять гектаров леса горит в Иркутской области 27 июля

Еще по теме

Нетаньяху обвинил премьера и министра обороны Израиля в кризисе с Россией
В канцелярии Нетаньяху выступление Джона Керри назвали направленным против Израиля
Главком ВВС Израиля отчитался Нетаньяху о поездке в Москву
Нетаньяху планирует встретиться с Путиным 11 июля