Израиль попытается договориться с Россией

Вадим Карасев

Правительственная делегация Израиля отправится в Москву в среду вечером, чтобы обсудить ситуацию с работой агентства "Сохнут" в России. Об этом сообщили в канцелярии кабмина Израиля.

Отмечается, что поручение провести переговоры с российской стороной дал лично глава правительства Израиля Яир Лапид, вступивший в должность 1 июля 2022 года.

"По заданию [израильского] премьер-министра Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация отправится в Москву сегодня вечером и проведет встречи с компетентными должностными лицами в России", — заявили представители канцелярии израильского правительства.

Напомним, что 21 июля российский Минюст попросил ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". В тексте письма отмечалось, что в работу подразделения организации в России "время от времени требуется вносить определенные коррективы". Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что МИД страны должен принять подготовительные меры на случай закрытия "Сохнут".

Организация "Сохнут" основана в 1929 году, она занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. В России работает представительство агентства - АНО "Сохнут". Офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

Как ранее писал Ruposters, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, долгие годы занимавший этот пост, потребовал от премьера и министра обороны Израиля "прекратить визжать" на Россию. По его словам, выстраиваемые на протяжении многих лет отношения с Москвой рушатся на глазах, и это может угрожать безопасности еврейского государства.



