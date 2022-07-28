Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова снова отделалась штрафом за фейки о российской армии
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Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова снова отделалась штрафом за фейки о российской армии

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова снова отделалась штрафом за фейки о российской армии

Марина Овсянникова вновь в центре внимания. Сегодня экс-редактора Первого канала вызвали в Мещанский суд, куда она добросовестно явилась. Только вот вердикт юстиции ее не устроил — журналистка не хочет платить штраф.

Илья Яшин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

Суд признал Марину Овсянникову виновной по статье о дискредитации ВС РФ и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Поводом для составления протокола стали высказывания журналистки о спецоперации на Украине у Басманного суда Москвы, когда там рассматривался вопрос об аресте политика Ильи Яшина.

Бывшая редактор программы «Время» не обрадовалось, услышав о денежном наказании. Марина до последнего пыталась убедить суд в том, что ей не за что платить, ведь она ничего противозаконного не совершала.

Позже журналистка высказалась и в соцсетях. «Считаю, что приговор должен быть оправдательным. Вот, что я сказала судье по существу предъявленных мне обвинений: «Я вообще не понимаю, зачем мы здесь собрались и тратим свое время. Все, что сейчас происходит — настоящий абсурд. Вы выхватили мою фразу из интервью в защиту Ильи Яшина. За что вы меня судите? Считаю, что этот судебный процесс полностью сфабрикован. Он организован с целью запугивания», — заявила 44-летняя Овсянникова.

Напомним, в марте Марина сорвала эфир новостей на Первом, ворвавшись с провокационным плакатом. Вскоре женщина уволилась и уехала в Германию. Три месяца Овсянникова проработала в немецком издании, а затем вернулась в Россию.

Сейчас журналистка судится и с бывшим мужем, который хочет лишить ее родительских прав. Если же с сыном блондинке удалось встретиться, то дочь она не видела с весны. По словам Марины, экс-супруг увез наследницу в неизвестном направлении, всячески препятствуя их общению.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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