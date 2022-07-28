Экс-сотрудницу Первого канала оштрафовали на 50 тысяч рублей
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Экс-сотрудницу Первого канала оштрафовали на 50 тысяч рублей

Экс-сотрудницу Первого канала оштрафовали на 50 тысяч рублейЭкс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали за дискредитацию армии

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд признал журналистку виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщило издание Mash в Telegram-канале.

Административное дело в отношении Овсянниковой возбудили по статье 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Свою вину на заседании экс-сотрудница Первого канала не признала.

Поводом для возбуждения дела стали заявления Овсянниковой, которые она сделала 13 июля возле Басманного суда, где избирали меру пресечения оппозиционеру Илье Яшину (физическое лицо, выполняющее функции иноагента). Она негативно высказывалась о проведении спецоперации на Украине. Ролик с ее словами был опубликован в сети.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом. В апреле экс-сотрудница Первого получила работу в немецком издании Die Welt. Однако в июле стало известно об ее увольнении из издания. По словам Овсянниковой, у нее закончился трехмесячный контракт с немецким СМИ.

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По материалам: lenta.ru

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