Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в августе
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Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в августе

Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в августе


Microsoft объявила список игр, которые получат бесплатно по программе Games With Gold в августе подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Следующие 4 проекта выдадут для игроков на приставках Xbox:



Calico: 1-31 августа



ScourgeBringer: 16 августа — 15 сентября



Saint’s Row 2: 1-15 августа



Monaco: What’s Yours is Mine: 16-31 августа

Напомним, в конце июля по Games With Gold раздают игры Relicta и Torchlight.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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