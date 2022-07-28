Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в августе

Вадим Карасев





Microsoft объявила список игр, которые получат бесплатно по программе Games With Gold в августе подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Следующие 4 проекта выдадут для игроков на приставках Xbox:

Calico: 1-31 августаScourgeBringer: 16 августа — 15 сентябряSaint’s Row 2: 1-15 августаMonaco: What’s Yours is Mine: 16-31 августа

Напомним, в конце июля по Games With Gold раздают игры Relicta и Torchlight.