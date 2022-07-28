Юрий Шатунов спустил миллион евро на дурость

Покойный певец Юрий Шатунов жил на широкую ногу. Артист в интервью телекомпании ТВК в 2013 году рассказывал, как потратил миллион евро на клип «А лето цвета неба». «Вы сняли клип. Потратили на него миллион евро. Это стоило того?» — спросили музыканта.«Я думаю, что да. Раз живем. Можно же как-то оторваться. Взрослеем, дурнеем. Хочется чего-то, чего не делали раньше. Это просто дурость», — отмечал музыкант. Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.