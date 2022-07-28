Как сэкономить деньги на воде без жульничества
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Как сэкономить деньги на воде без жульничества

Как сэкономить деньги на воде без жульничества
Эксперт поделился несколькими способами. Экономить воду, а заодно и деньги, оказывается, можно, не снижая качество жизни. Эксперт по защите прав потребителей Сергей Солодкий считает, что не нужно отказывать себе в удовольствии лишний раз помыться, чтобы снизить расходы на оплату коммунальных услуг.  По словам специалиста, широко распространенные в интернете советы о том, что сэкономить на воде можно, установив специальные прибор, могут принести на самом деле больше проблем, чем пользы.  «Часто «предприимчивые» жильцы закрепляют неодимовые магниты, что приводит к росту объемов неучтенных ресурсов. Их долг делят между всеми жильцами», — говорит Солодкий.  Наказание за такой обман — штраф в 10-15 тысяч рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность в виде взыскания 300 тысяч рублей или 80 тысяч рублей и двух лет лишения свободы, согласно статье 165. Еще придется оплатить весь объем воды по стандартному тарифу с момента последней поверки счетчиков и, само собой, убрать все магниты и приборы в течение 30 дней, отметил эксперт. Он также добавил, что счетчики для учета потребленной воды должны работать исправно. После установки важно в этом убедиться.   «Они должны «мотать» только при фактическом потреблении ресурса и останавливаться при прекращении забора воды», — цитирует Солодкого агентство «Прайм».  Для экономии, считает специалист, достаточно просто изменить собственные привычки потребления. Воду следует выключить, если она не нужна. Стиральную машинку лучше запускать при полной загрузке. Также вместо приема ванны лучше пользоваться душем, что позволит снизить расход от 5 до 100 литров воды каждый день. Еще можно приобрести специальные аэраторы для кранов. Они разбивают струю воды пузырьками воздуха. В итоге напор сохраняется хороший, а воды тратится меньше, подчеркнул Солодкий. Ранее в Госдуме обсуждали введение трех категорий тарифов для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Депутаты полагают, что жильцы способны сами выбрать, какой вариант им подходит больше всего. 
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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