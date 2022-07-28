Как выглядит сейчас Лайма Вайкуле
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Как выглядит сейчас Лайма Вайкуле

Как выглядит сейчас Лайма Вайкуле

Недавно прошел слух, что у Лаймы Вайкуле случился рецидив рака. Артистка уже боролась со страшной болезнью в 1991 году – тогда она прошла специальный курс в США и после долгого восстановления вошла в стадию стойкой ремиссии. Но поклонники боятся, что рак вернулся.

Поговаривали, что Лайма очень плохо себя чувствует и не встает с кровати. По слухам, ради нее в Латвию из Израиля даже приехала старая подружка Алла Пугачева, чтобы помогать ей справляться с болезнью. Правда, позже появились кадры с закрытого мероприятия, где Вайкуле пела и танцевала перед зрителями. Сильно похудевшая певица была в парике, но выглядела довольно энергичной и здоровой, она прекрасно отработала программу.


Только последнее свежее фото заставило поклонников убедиться в печальных догадках. Лайма приглашала всех на концерт в Паланге 31 июля. Вайкуле отфотошопила лицо, но самое страшное, что она прикрыла голову шляпкой с широкими полями, под которой на голову была надета косынка, прикрывающая всю голову. Есть ли у женщины волосы – по фото и не скажешь, их совсем не видно.


Сама Лайма данную информацию о своем здоровье не комментирует. А вот ее директор Кристина Обосян сообщила, что это все слухи, и у артистки все в полном порядке.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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