Команда inXile Entertainment уже захватывает движения для новой игры

Вадим Карасев





Последним релизом студии inXile Entertainment стала игра Wasteland 3, которая была анонсирована еще до того, как Microsoft приобрела команду. Сейчас inXile Entertainment явно работает над новым проектом, который станет первым эксклюзивом студии для Xbox, но разработчики этот проект пока не анонсировали.

Похоже, что новая игра inXile Entertainment находится уже на достаточно продвинутой стадии разработки. В Twitter разработчики опубликовали фотографию рабочего процесса. Сейчас создание новой игры находится на этапе захвата движения. Фото, которое можно видеть ниже, разработчики подписали сообщением: «Почти уверены, что на этом изображении нет ничего, что выдавало бы нашу следующую игру, вероятно».





Инсайдеры ранее сообщали, что в разработке у студии игра под кодовым названием Project Cobalt. По информации некоторых инсайдеров, она может выйти в релиз уже в 2023-2024 году, а сам проект представляет собой крупную RPG от первого лица в мире традиционного стимпанка. Судя по вакансиям студии, создается новый проект на Unreal Engine 5.