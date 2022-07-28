Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
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Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер

Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и ГрайнерДмитрий Песков отказался комментировать предложение США обменять Бута на Грайнер и Уилана

В Кремле отказались комментировать сообщения о том, что США предложили России обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Без комментариев», — заявил Песков в ответ на вопрос, получала ли Москва соответствующее предложение от Вашингтона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что в ходе переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым намерен обсудить, в частности, судьбу задержанных в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер и возможный обмен их на россиянина Виктора Бута.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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