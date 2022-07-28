Криптовенчурная фирма Variant привлекла $450 млн для двух новых фондов
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Криптовенчурная фирма Variant привлекла $450 млн для двух новых фондов

Криптовенчурная фирма Variant привлекла $450 млн для двух новых фондов


Венчурная компания Variant привлекла $450 млн в два новых фонда, ориентированных на сферу Web3 и сектор децентрализованных финансов, сообщает The Block.


Компания привлекла $300 млн для «фонда возможностей» и $150 млн для инвестиций в отраслевые стартапы.


Свой первый фонд Variant закрыла в 2020 году. В 2021 году совместно с Atelier Ventures компания запустила второй фонда на $110 млн.


В портфель Variant входит весьма обширный ряд проектов криптовалютной индустрии, включая NFT-маркетплейс Magic Eden и децентрализованную биржу Uniswap.


Новые фонды нацелены на четыре группы инвестиционных направлений:


  • децентрализованные финансы;
  • инфраструктурные блокчейн-стартапы;
  • потребительские Web3-приложения;
  • проекты, экспериментирующие с новыми формами собственности.

По словам соучредителя Variant Джесса Уолдена, несмотря на непростой период для индустрии, его компания верит в сектор Web3. Он объяснил, что стоящие за ним технологии будут расти и развиваться. 


«Исторически технологии не становятся хуже и не исчезают — они становятся лучше, становятся более распространенными. В Web3 это происходит с экспоненциальной скоростью, потому что все программное обеспечение имеет открытый код, и целые тонны талантов вливаются в эту сферу. Технология работает, и, я думаю, это означает, что она будет только распространяться», — сказал Уолден. 


Напомним, в июле 2022 года децентрализованный регистратор доменных имен Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд.

# Экономика венчурные инвестиции, фонды, новости
По материалам: ForkLog

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