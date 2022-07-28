Ксения Собчак посмеялась над Филиппом Киркоровым

Певец Филипп Киркоров устроил концерт в Крыму, что насмешило журналистку. Так называемая журналистка Ксения Собчак сделала себе имя на том, что пиарится на именах знаменитых людей. Светская львица привыкла паразитировать на артистах, делая себе рекламу и зарабатывая на этом деньги.На этот раз досталось Филиппу Киркорову. Поп-король сейчас гастролирует по Крыму. «Если увидите на остановке двухметрового туриста — это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать», — брызжет ядом Собчак в своих соцсетях.