Ксения Собчак посмеялась над Филиппом Киркоровым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак посмеялась над Филиппом Киркоровым

Ксения Собчак посмеялась над Филиппом Киркоровым
Певец Филипп Киркоров устроил концерт в Крыму, что насмешило журналистку.   Так называемая журналистка Ксения Собчак сделала себе имя на том, что пиарится на именах знаменитых людей. Светская львица привыкла паразитировать на артистах, делая себе рекламу и зарабатывая на этом деньги.
На этот раз досталось Филиппу Киркорову. Поп-король сейчас гастролирует по Крыму. «Если увидите на остановке двухметрового туриста — это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать», — брызжет ядом Собчак в своих соцсетях.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened для приставок Xbox
Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened для приставок Xbox
Ким Джису - самая красивая женщина в мире (10 фото)
Ким Джису - самая красивая женщина в мире (10 фото)
"У вас в голове параша": Волочкова обрушилась на "недотраханных сучек"
"У вас в голове параша": Волочкова обрушилась на
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
Александр Ревва сбежал из России и потеря деньги и имущество
Александр Ревва сбежал из России и потеря деньги и имущество
Отар Кушанашвили рассказал, как его заставили есть говно
Отар Кушанашвили рассказал, как его заставили есть говно
Ксения Собчак посмеялась над Филиппом Киркоровым
Ксения Собчак посмеялась над Филиппом Киркоровым
Максим Галкин хейтит пользователей на фоне слухов, что Пугачева возвращается в Россию одна
Максим Галкин хейтит пользователей на фоне слухов, что Пугачева
США разочаровались отсутствием реакции России на идею об обмене заключенными
США разочаровались отсутствием реакции России на идею об обмене
Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова снова отделалась штрафом за фейки о российской армии
Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова снова отделалась
Экс-сотрудницу Первого канала оштрафовали на 50 тысяч рублей
Экс-сотрудницу Первого канала оштрафовали на 50 тысяч рублей
В России создали корпус для первого импортозамещенного Superjet
В России создали корпус для первого импортозамещенного Superjet

Топ на сегодня

Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Лучшие платформы для трейдинга
Лучшие платформы для трейдинга
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер

Еще по теме

Ксения Собчак сообщила об отъезде из России
Визит Собчак в США ознаменовался неожиданным заявлением по Крыму
Ксения Собчак предлагает провести новый референдум в Крыму. Стоит ли?
Ксения Собчак посмеялась над известным артистом