Ксения Собчак высмеяла наряд Тины Канделаки
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Ксения Собчак высмеяла наряд Тины Канделаки

Ксения Собчак высмеяла наряд Тины Канделаки
Накануне ведущая Тина Канделаки похвасталась новым нарядом, который тут же высмеяла Собчак. Ксения Собчак часто подкалывает Тину Канделаки. В этот раз телеведущая решила высмеять откровенный вечерний образ коллеги, подчеркнув, что такой наряд не стоило бы показывать на людях. По всей видимости, Ксению смутили вырезы на вечернем наряде Канделаки, и она поспешила резко высказаться по этому поводу. «Хуже передач «Матч ТВ» только «луки» Тины», — парировала 40-летняя телеведущая. Тина Канделаки в свою очередь давно не реагирует на колкости Ксении, да и вообще старается не обращать внимания на негатив, исходящий от чужих людей.
«Учитывая мою, убеждена, верную позицию по отношению к угрозам, я была готова к тому, что немедленно начнут стрелять и по мне. Так, собственно, и произошло: угрозы, провокации, кляузы, сплетни — арсенал моих врагов уже давно должен был истощиться. Оставьте эти дешевые потуги в Telegram. А точнее, не оставляйте. Выбрасывайте свои деньги на ветер и продолжайте сходить с ума. Я пережила десятки мальчиков и девочек, которые сочиняли на своих собраниях план «Сделать Тине Канделаки больно». Там, где вы учились, я преподавала еще 10 лет назад. Не будь такими непроходимыми тупицами, дала бы вам мастер-класс», — отмечала как-то брюнетка. «Тина Канделаки ворует не только по крупному, но и по мелочи. Например, у меня — новости. Ну что сказать? «Старую собаку не научить новым трюкам» как говорят в стране, в которую Тинатин уже никогда не пустят», — сетовала Ксюша.
# Шоу-бизнес Канделаки Тина
По материалам: z-aya

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