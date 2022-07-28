Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Новолунья в Раке 2022 года
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Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Новолунья в Раке 2022 года

Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Новолунья в Раке 2022 года
Астролог Лариса Андерсен дала прогноз на 28 июля 2022. Новолуние — зачатие нового цикла. В этот период закладывается фундамент на новый лунный месяц. Энергетика дня будет напряжённой, это может принести беспокойство и эмоциональное возбуждение для некоторых людей. Попробуйте успокоить свой ум с помощью духовных практик, йоги и медитации. Помимо этого, можете направить внимание на очищение пространства от ненужного и устаревшего, чтобы освободить место для нового. Но не стоит в этот день излишне усердствовать и начинать важные дела. Проведите день новолуния осознанно🙏 ☕️Начните свое утро немного пораньше, заварите ароматный чай и помечтайте... Не забывайте о важности баланса в жизни и постарайтесь охватить в ваших мечтах все ее основные сферы: 📌 здоровье 📌 отношения 📌 развитие 📌 финансы 📌духовность Цель этого дня — ощутить себя творцом своей реальности и нарисовать картину желаемой жизни. Не пытайтесь следовать правилам ума и изобретать идеальные формулировки. Позвольте себе творить и прочувствовать до мелочей, каким будет ваше внутреннее состояние, когда каждое из желаний исполнится. Сохраните в душе испытанные ощущения — это поможет быстрее исполниться запланированному. Определив в день новолуния намерения, вы можете детализировать свои цели в 1 и 2 день лунного цикла. В этот день также благоприятно:  медитировать, ✅ принимать участие в групповых практиках, ✅ назначать неформальные встречи, ✅ общаться с друзьями, ✅ гулять на природе. Пусть этот день подарит вам очищение, умиротворение и созерцание. 💫Во благо вам и Вселенной!
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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