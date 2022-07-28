Леру Кудрявцеву взбесили качки на пляже
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Леру Кудрявцеву взбесили качки на пляже

Леру Кудрявцеву взбесили качки на пляже
51-летняя ведущая Лера Кудрявцева высказала свое возмущение туристам. Ведущая шоу «Секрет на миллион» отдыхает в Болгарии. Отпуск Леры начался с болезни. Она заразилась коронавирусом и 12 дней просидела на карантине, не выходя из номера отеля. Телезвезда выздоровела и теперь пытается наверстать упущенное время. Кудрявцева наконец пришла на пляж. Позади артистки загорал мускулистый мужчина. Жена хоккеиста Игоря Макарова не выдержала и обругала туристов, которые раздражают ее своими идеальными телами.
«Короче... Вышла на пляж... Вот вы все с торсами, прессами, кубиками и орехами дико меня бесите, ясно? Сидите дома. Или создайте клуб для «своих». Фигли ходите тут раздражаете нормальных людей», — иронично высказалась звезда сериала «Улицы разбитых фонарей». Певец Доминик Джокер присоединился к мнению Кудрявцевой. «Полностью поддерживаю данного оратора!» — написал музыкант. «Домик, надо нам свой клуб замутить», — предложила ведущая передачи «Звезды сошлись».
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Леру Кудрявцеву взбесили качки на пляже
Леру Кудрявцеву взбесили качки на пляже
Сын Анастасии Заворотнюк увлекся адом
Сын Анастасии Заворотнюк увлекся адом
Рената Литвинова появилась на улице в Париже практически голая
Рената Литвинова появилась на улице в Париже практически голая
Максим Галкин запечатлел Пугачеву с детьми на прогулке в Юрмале
Максим Галкин запечатлел Пугачеву с детьми на прогулке в Юрмале
Си Цзиньпин сделал предупреждение Байдену
Си Цзиньпин сделал предупреждение Байдену
Аналитики RAND выпустили доклад о возможной войне России и НАТО за Украину: "Ядерное оружие применят сразу"
Аналитики RAND выпустили доклад о возможной войне России и НАТО за
Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября
Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября
С праздником Финогеев день, 29 июля 2022 года, связано множество примет и поверий
С праздником Финогеев день, 29 июля 2022 года, связано множество
Европейской экономике предсказали кризис
Европейской экономике предсказали кризис
В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: "Breguet он заменил на "Императорскую Петергофскую фабрику"
В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: "Breguet он

Топ на сегодня

Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер

Еще по теме

Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Лера Кудрявцева впала в депрессию из-за сложившейся ситуации
Лера Кудрявцева высказала свою патриотическую позицию
Лера Кудрявцева высказалась о ненависти