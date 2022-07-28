Леру Кудрявцеву взбесили качки на пляже

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева высказала свое возмущение туристам. Ведущая шоу «Секрет на миллион» отдыхает в Болгарии. Отпуск Леры начался с болезни. Она заразилась коронавирусом и 12 дней просидела на карантине, не выходя из номера отеля. Телезвезда выздоровела и теперь пытается наверстать упущенное время. Кудрявцева наконец пришла на пляж. Позади артистки загорал мускулистый мужчина. Жена хоккеиста Игоря Макарова не выдержала и обругала туристов, которые раздражают ее своими идеальными телами.«Короче... Вышла на пляж... Вот вы все с торсами, прессами, кубиками и орехами дико меня бесите, ясно? Сидите дома. Или создайте клуб для «своих». Фигли ходите тут раздражаете нормальных людей», — иронично высказалась звезда сериала «Улицы разбитых фонарей». Певец Доминик Джокер присоединился к мнению Кудрявцевой. «Полностью поддерживаю данного оратора!» — написал музыкант. «Домик, надо нам свой клуб замутить», — предложила ведущая передачи «Звезды сошлись».