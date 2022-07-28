Максим Галкин хейтит пользователей на фоне слухов, что Пугачева возвращается в Россию одна

С начала весны Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми проживают за границей. Сначала звездная пара обосновалась в Израиле, а затем переехала в Латвию. Поклонники связывают столь быстрый и длительный отъезд с политической позицией юмориста, которую он высказал в начале спецоперации на территории Украины в своих соцсетях. По этой же причине он лишился работы на Первом канале и отменил концерты в России.

Фанаты не раз пытались выяснить, когда знаменитости вернуться в РФ, и вернутся ли вообще. Максим так и продолжает отмалчиваться, а Алла уверила, что приедет в родной замок в деревне Грязь к 1 сентября, так как Лизе и Гарри, нужно будет идти в школу. Весной дети находились на дистанционном обучении, а сейчас у них каникулы.

Так как у Галкина на сентябрь-октябрь запланирован большой гастрольный тур по США и Европе, поклонники подумали, что Алла вернется на Родину одна. Видимо, звездная чета уже устала от вопросов на эту тему, поэтому Максим решил немного пошутить и похейтить подписчиков.





Галкин снял небольшой ролик о своей семье. Впереди, по красивой летней улочке, вместе с детьми идет Алла Борисовна.

«А куда это вы без меня?», - кричит им вслед глава семейства. «А мы думали, ты с нами», - отвечает Пугачева. – «Отстал!». Тогда лицо Максима появляется в кадре, и юморист с улыбкой произносит: «Пошел». Лиза заливисто смеется.

К слову, Примадонна сменила короткие облегающие наряды на любимый черный балахон. Пугачева идет в длинном платье и видно, что ей максимально комфортно.





Теперь поклонники гадают, что означает данное видео. Скорее всего, Максим планирует вернуться в Россию вместе со своей семьей, а на гастроли просто уедет на время, периодически возвращаясь домой. В любом случае, юморист дает понять, что свою семью никогда не бросит.

Напомним, что после необдуманного высказывания Максима Галкина своей политической позиции, на него накинулись не только поклонники, но и друзья, знакомые, коллеги. Алла Борисовна свое мнение не озвучивала, и поклонники решили, что она стала просто заложницей сложившейся ситуации. Они просят вернуть любимую артистку домой, на что Максим реагирует крайне негативно.