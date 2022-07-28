Максим Галкин запечатлел Пугачеву с детьми на прогулке в Юрмале
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Максим Галкин запечатлел Пугачеву с детьми на прогулке в Юрмале

Максим Галкин запечатлел Пугачеву с детьми на прогулке в Юрмале
Шоумен Максим Галкин поделился свежим видео с Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри из Юрмалы. Максим Галкин подловил Аллу Пугачеву с детьми Гарри и Лизой на прогулке. Самой обсуждаемой персоной, конечно, после мамы, стала Елизавета. Поклонники певицы не смогли сдержать восторга, увидев, какой модницей растет 8-летняя сестренка Гарри.
Стильному гардеробу Лизы Галкиной позавидовали бы и девочки-подростки. На прогулке по Юрмале наследница шоумена Максима Галкина щегольнула в джинсовом костюмчике с жакетом и брюками палаццо из денима. Изюминкой образа стала белая кепка. Свою белокурую косу Лиза распустила, показав длинные волосы до талии. «Белокурую косу-то распустила», «Волосы просто загляденье», «Вся в маму — стрекоза!», «Дочка у Аллы такая сладкая», «Лизу балуют, сразу видно», «Сколько Алла тратит на одежду для Лизы?», «Такая модная», — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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