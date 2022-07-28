Мальчик или девочка: как по форме живота определить пол будущего ребенка

С беременностью связано много примет и суеверий. Некоторые из них могут рассказать о том, каким будет малыш. В частности, по форме живота можно определить пол будущего ребенка.

О чем может рассказать форма живота беременной женщины

Большинство пар относятся к беременности очень серьезно: регулярно посещают врачей и сдают все необходимые анализы, лишь бы быть уверенными в том, что с малышом все хорошо. Многие родители хотят узнать пол будущего ребенка еще до проведения УЗИ-исследования. Просто угадать не получится, поэтому можно обратиться к народным приметам, которые дошли до наших дней.





Понять, кого ждет будущая мамочка, можно по форме живота, но лишь во втором или третьем триместре.

Если сам живот имеет круглую и плавную форму, то будет девочка. В этом случае живот сам по себе большой в размерах и расплывается. Если он имеет конусовидную или заостренную форму, то будет мальчик. При этом если смотреть сзади, то будет трудно понять, что женщина находится в положении.

Понять, что родится мальчик можно также, если верхушка живота повернута вправо, а если влево, тогда будет девочка.

В некоторых случая для определения пола ребенка по животу во внимание берутся места шевеления малыша. Если много толчков происходит сверху, то внутри животика девочка, а если толчки приходятся вниз живота, тогда там мальчик.

Приметы о беременности





С беременностью связано много примет. Среди распространенных выделяют следующие:

Если беременная женщина возьмет ключ со стола за круглую его часть, то у нее родится мальчик, а если за часть с зубчиками, тогда следует ожидать девочку;

о том, что на свет появится малышка, может подсказать лицо будущей мамочки: оно покрывается высыпаниями и отбирает красоту — черты лица женщины меняются, мальчик никак не повлияет на внешность;

если правая грудь женщины стала больше, значит, она беременна девочкой, а если размеры одинаковые, стоит ожидать появления на свет мальчика;

если у будущей мамочки все время болит голова, а на теле стали активно расти волосы, тогда родится мальчик. Девочки не вызывают у мамочек слабость и мигрень;

о том, что в утробе матери мальчик, говорят отекшие ноги, которые постоянно мерзнут, и при этом часто тревожат судороги;

если беременная женщина стала есть больше соленой, жареной и жирной пищи, то у нее появится мальчик. Если же появилась сильная тяга к сладкому, стоит ожидать появления девочки;

о том, что будет девочка, может рассказать и токсикоз, который обычно в этом случае появляется на ранних сроках беременности;

если молодая женщина протягивает руки ладонями вверх, то у нее будет девочка, а если ладони смотрят вниз — мальчик;

стоит также обратить внимание на каком боку спит беременная женщина: если на левом, то она ждет девочку, а на правом — мальчика.





Каждая женщина вправе сама принимать решение о том, верить ей в приметы или нет, но медики утверждают, что на форму живота оказывают влияние многие факторы. К ним относят срок беременности, размер плода, его положение и то, какой была фигура у женщины до беременности. Живот стройной женщины будет отличаться от живота полной дамы. Медики отмечают, что связывать форму живота с полом будущего ребенка не имеет смысла.