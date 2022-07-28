Марат Башаров рассказал о своей роли Харви Вайнштейна

Актер Марат Башаров взялся сыграть скандального персонажа. Артист поделился впечатлениями от работы в проекте Рауфа Кубаева «Алла, такси!». Актер признался, что в первую очередь его привлекла возможность еще раз поработать с режиссером, с которым ранее уже сотрудничал. Артист назвал Кубаева интересным творцом, товарищем и единоверцем: Рауф — узбек, а Марат — татарин. Как только Башаров узнал о подготовке предстоящего сериала, сразу же позвонил режиссеру, чтобы попросить у него роль. Сначала Кубаев дал Башарову эпизодического персонажа, однако тот не согласился, объяснив это тем, что хочет поработать с ним подольше. И тогда Рауф предложил ему исполнить директора таксопарка Ворохова. Марат признался, что прототипом его персонажа стал скандально известный Харви Вайнштейн. Продюсер осужден на 23 года тюремного заключения за многократные сексуальные домогательства. По словам Башарова, он сыграл «хорошего Вайнштейна», ведь продюсер, по его словам, помимо харассмента, в котором его обвиняют, известен и созданием множества отличных фильмов, которые люди смотрят до сих пор. «Мой персонаж тоже созидатель, а не разрушитель. Кто из нас без изъяна? Вот у Харви Вайнштейна была слабость, он любил женщин — разве это плохо? Мой персонаж тоже любит свою работу и любит женщин. Но конец у моего персонажа будет другой. Мне очень жаль Вайнштейна. Бедный Харви, сгорел на работе», — заключил Марат.Башаров высоко оценил актерский состав сериала «Алла, такси!». Он выделил Романа Мадянова, назвав его великим актером и украшением проекта: «Но говорят, что в кадре и на сцене с Мадяновым бесполезно играть, он как ребенок или животное. С животными и детьми сниматься бесполезно, они настолько естественные и натуральные, что их никогда не переиграешь». По словам Марата, Роман Сергеевич на съемочной площадке как рыба в воде. Актер признался, что коллега его вдохновляет: при совместном работе ему всегда хочется доказать, что тоже что-то умеет в этой профессии. Он также отметил, что является хорошим другом артиста. По словам Башарова, у актеров много общего: рыбалка, охота и театральная сцена. По мнению Марата, тема сериала, который, кстати, увидит свет на канале «Россия 1», весьма интересна. Проект рассказывает о женщине Алле (Светлана Колпакова), которая уличает мужа Василия (Андрей Чернышов) в измене и расстается с ним. Однако это не единственная напасть персонажа. После развода свекровь героини Зинаида (Ольга Прокофьева) запрещает ей общаться с сыном Юрой. Потеряв родных и средства к существованию, Алла отправляется работать в местный таксопарк. Однако работники не воспринимают всерьез героиню и не верят, что женщина способна на подобную работу. Тогда таксист Сергей (Евгений Миллер) берет Аллу под свое крыло и помогает ей освоиться в профессии. Башаров отметил, что данная тема как никогда актуальна, ведь сейчас появилось множество таксисток. Он добавил, что сам часто пользуется услугами такси, поэтому может уверенно заявлять, что водители-женщины не хуже мужчин, а зачастую и аккуратнее. «Говорят, что женщины любят языком почесать, но, садясь в такси, я понял, что это мы, мужики — балаболы и трындычихи. Сколько я не попадал к женщинам-таксистам — все было очень сдержанно, четко, интеллигентно, ничего лишнего, мозг отдыхает. Я всегда радуюсь, когда меня красивая девушка везет. Пусть другие водители думают: если у него такая красотка за рулем, то кто же он? Так что я очень рад, что я в команде этого таксомоторного парка», — заключил Башаров.