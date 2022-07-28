Мария Шукшина осудила поведение Ольга Бузовой

Актриса Мария Шукшина в шоке от выходки поющей ведущей. Ольга Бузова вызвала бурную реакцию у публики, включая знаменитостей, своим поведением на молодежном фестивале VK Fest. Большинство зрителей этого мероприятия — подростки. Не заботясь об этом, звезда порассуждала со сцены, что она любит крупные мужские достоинства. Кроме того, ее слишком откровенный костюм, а также танцы с растопыренными ногами и поглаживаниями ввели в ступор многих. Блогер Лена Миро посоветовала ей успокоиться, шоумен Рустам Солнцев высмеял ее хореграфию, а актриса Мария Шукшина рассказала, что ей шлют письма обычные люди, которые она назвала «криком души». Одно из таких она опубликовала в своем телеграме.«Почему терпим мерзость, почему детей своих на потеху отправляем, почему мы, сами, своим равнодушием губим наших детей? Посмотрите на них, для них же уже почти норма — мат, грубость, пошлость. Они живут и растут так, как мы им позволяем, как мы их формируем. А мы плюнули на все и ждем «лучших времен». Каких? Чего? Кто есть Бузова?» — написала подписчица Шукшиной. По словам Марии Шукшиной, таких «криков SOS много, очень много, они по всей России-матушке». «Не услышать уже невозможно, если только притворяться, что разом все вышестоящие оглохли и ослепли. А нам на кой глухие, слепые, немые кесари? Нам диалог нужен, понимание нужд и чаяний людских, нам действия нужны, а не слова лицемерные», — отреагировала актриса.