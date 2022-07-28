Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас

Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас

Известный блогер-миллионник Даня Милохин не так давно принимал участие в ледовом шоу «Ледниковый период». Его партнершей была молодая фигуристка Евгения Медведева. И многие считали, что между партнерами есть не только рабочие, но и любовные отношения.

Пара и сама активно подогревала слухи о романе, но во всех интервью звезды говорили, что всего лишь друзья. Правда, во время вытупления на ледовом шоу Даня с Женей и нежно обнимались, и горячо целовались. Их стали замечать вместе не только на репетициях и выступлениях, но в и жизни. Также молодые люди зачастую давали совместные интервью. На этом фоне слухи об их романе не прекращались.

Но вот «Ледниковый период» завершился, и блогер с фигуристкой будто охладели друг к другу. Поклонники не замечают их больше вместе. Теперь фанаты уверены, что так называемый роман был просто фейком, созданный ради победы в шоу. Женя прокомментировала данную ситуацию в программе «Forbes».



«О каком фейке идет речь? Миллион раз мы говорили, что друзья, - уверяет молодая фигуристка. На вопрос, почему Женя закончила общаться с Даней, она ответила: «Закончился проект, закончились общие темы, перестали пересекаться так много, вот и разошлись».

Между тем девушка уверена, что на подобных шоу могут возникнуть и настоящие чувства. В проекте участвуют «красивые девочки, симпатичные мальчики», и, конечно же, есть вероятность полюбить друг друга. Только мало кто верит в такие отношения, считая их фейком.


«Любовь существует. Я верю в любовь!», - закончила свою мысль Евгения Медведева.

К слову, спортсменка сейчас сконцентрирована не на поиске партнера для жизни, а на карьере. Она запустила собственную линейку одежды, а также подписывает крупные рекламные контракты. И, конечно, продолжает участие в ледовом шоу.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас
В России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
В России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
«Бляшка была свежая»: директор Юры Шатунова озвучил результат вскрытия певца
«Бляшка была свежая»: директор Юры Шатунова озвучил результат
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция соцсетей
Группа Little big официально отменила концерты в России: реакция
Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер
Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер
Бен Аффлек просто вышел на улицу в Париже и на него накинулись фанаты
Бен Аффлек просто вышел на улицу в Париже и на него накинулись фанаты
Мальчик или девочка: как по форме живота определить пол будущего ребенка
Мальчик или девочка: как по форме живота определить пол будущего
Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Голый мужчина с рюкзаком гулял по набережной Ангары в Иркутске
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд
Израиль попытается договориться с Россией
Израиль попытается договориться с Россией

Топ на сегодня

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного

Еще по теме

Евгения Медведева рассказала об отношениях с Даней Милохиным
Даня Милохин повеселился с другой фигуристкой
Евгения Медведева призналась, почему рассталась с Даней Милохиным
Алина Загитова рассказала, почему не хочет участвовать в ледовом шоу на Первом канале