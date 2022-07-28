Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас

Известный блогер-миллионник Даня Милохин не так давно принимал участие в ледовом шоу «Ледниковый период». Его партнершей была молодая фигуристка Евгения Медведева. И многие считали, что между партнерами есть не только рабочие, но и любовные отношения.

Пара и сама активно подогревала слухи о романе, но во всех интервью звезды говорили, что всего лишь друзья. Правда, во время вытупления на ледовом шоу Даня с Женей и нежно обнимались, и горячо целовались. Их стали замечать вместе не только на репетициях и выступлениях, но в и жизни. Также молодые люди зачастую давали совместные интервью. На этом фоне слухи об их романе не прекращались.

Но вот «Ледниковый период» завершился, и блогер с фигуристкой будто охладели друг к другу. Поклонники не замечают их больше вместе. Теперь фанаты уверены, что так называемый роман был просто фейком, созданный ради победы в шоу. Женя прокомментировала данную ситуацию в программе «Forbes».





«О каком фейке идет речь? Миллион раз мы говорили, что друзья, - уверяет молодая фигуристка. На вопрос, почему Женя закончила общаться с Даней, она ответила: «Закончился проект, закончились общие темы, перестали пересекаться так много, вот и разошлись».

Между тем девушка уверена, что на подобных шоу могут возникнуть и настоящие чувства. В проекте участвуют «красивые девочки, симпатичные мальчики», и, конечно же, есть вероятность полюбить друг друга. Только мало кто верит в такие отношения, считая их фейком.





«Любовь существует. Я верю в любовь!», - закончила свою мысль Евгения Медведева.

К слову, спортсменка сейчас сконцентрирована не на поиске партнера для жизни, а на карьере. Она запустила собственную линейку одежды, а также подписывает крупные рекламные контракты. И, конечно, продолжает участие в ледовом шоу.