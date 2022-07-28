Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Прилучного
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Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Прилучного

Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Прилучного
Павел Прилучный бросил актрису Мирославу Карпович ради другой возлюбленной.   Артистка до сих пор не дала официальный комментарий о своём расставании с Павлом Прилучным, который в мае этого года в спешке женился на Зепюр Брутян. Подробности этой свадьбы молодожены держат в секрете. Известно о ней стало случайно, благодаря утечке информации из ЗАГСа в СМИ. Позже в качестве подтверждения проведенной церемонии журналисты нашли документы, которые Зепюр оформила после того, как взяла фамилию Прилучная. Карпович вряд ли была в числе гостей праздника, но, возможно, знает любопытные детали женитьбы своего бывшего бойфренда. Недавно, например, фанаты заподозрили, что новая жена Прилучного находится в ожидании чуда. Если это так, то тогда становится понятно, почему Павел так быстро потерял статус холостяка. Однако Мирослава не захотела вдаваться в подробности тайной свадьбы Павла. Она посоветовала меньше интересоваться чужими жизнями, чтобы сохранить здоровый сон.
«Вы знаете, а зачем вам это знать? Будете спать спокойнее. Спасибо за звоночек. Всего доброго», — сказала Карпович Teleprogramma.pro. Незадолго до этого Карпович, напомним, задали вопрос о том, нашла ли она замену Прилучному. Ходят противоречивые слухи о том, появился в жизни звезды «Папиных дочек» новый мужчина или нет. Актриса не стала опровергать или подтверждать информацию эту информацию, оставив фанатов теряться в догадках.
# Шоу-бизнес Карпович Мирослава
По материалам: z-aya

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