Мирослава Карпович высказалась о свадьбе Прилучного

Павел Прилучный бросил актрису Мирославу Карпович ради другой возлюбленной. Артистка до сих пор не дала официальный комментарий о своём расставании с Павлом Прилучным, который в мае этого года в спешке женился на Зепюр Брутян. Подробности этой свадьбы молодожены держат в секрете. Известно о ней стало случайно, благодаря утечке информации из ЗАГСа в СМИ. Позже в качестве подтверждения проведенной церемонии журналисты нашли документы, которые Зепюр оформила после того, как взяла фамилию Прилучная. Карпович вряд ли была в числе гостей праздника, но, возможно, знает любопытные детали женитьбы своего бывшего бойфренда. Недавно, например, фанаты заподозрили, что новая жена Прилучного находится в ожидании чуда. Если это так, то тогда становится понятно, почему Павел так быстро потерял статус холостяка. Однако Мирослава не захотела вдаваться в подробности тайной свадьбы Павла. Она посоветовала меньше интересоваться чужими жизнями, чтобы сохранить здоровый сон.«Вы знаете, а зачем вам это знать? Будете спать спокойнее. Спасибо за звоночек. Всего доброго», — сказала Карпович Teleprogramma.pro. Незадолго до этого Карпович, напомним, задали вопрос о том, нашла ли она замену Прилучному. Ходят противоречивые слухи о том, появился в жизни звезды «Папиных дочек» новый мужчина или нет. Актриса не стала опровергать или подтверждать информацию эту информацию, оставив фанатов теряться в догадках.