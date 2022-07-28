Мистическое новолуние в Раке 28 июля 2022 года: заговоры, традиции, запреты
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Мистическое новолуние в Раке 28 июля 2022 года: заговоры, традиции, запреты

Мистическое новолуние в Раке 28 июля 2022 года: заговоры, традиции, запреты

28 июля 2022 года состоится мистическое новолуние. Предки в этот день соблюдали особые запреты и выполняли обряды. Кроме того, каждый желающий при помощи специальных ритуалов сможет изменить свою жизнь и привлечь счастье.

Что следует делать в новолуние 28 июля 2022 года

Чтобы начать новую жизнь, следует отпустить свое прошлое. Новолуние является удачным периодом, благодаря которому можно распрощаться с людьми, которые портят настроение и не позволяют развиваться. Каждый желающий сможет избавиться от того, что отягощает его жизнь.

В новолуние можно подвести итоги месяца, определиться со своими достижениями и проблемами, с которыми пришлось столкнуться в это время. Проведя анализ, можно понять, что является важным и чего еще нужно достичь.


Это время является благоприятным для наведения порядка в своем жилище.

Люди могут жаловаться на бессонницу, поэтому чтобы избавиться от нее, следует гулять на свежем воздухе, чаще проветривать свою комнату, а также отказаться от крепкого кофе и чая. Не рекомендуется смотреть страшные или тревожные фильмы. Перед отходом ко сну важно создать благоприятную обстановку, и тогда ночь пройдет хорошо.

Важно также вести здоровый образ жизни, избавиться от вредных привычек и регулярно делать разминку.

Что запрещено делать в новолуние 28 июля 2022 года

В новолуние нежелательно приступать к новому делу, лучше начать его через пару дней после этого события. А в этот период стоит посвятить время составлению планов на будущее. Поскольку Луна обновляется, то в данный день все может пойти не так, как нужно.

Если в день новолуния выпадает какой-то праздник или день рождения, то его желательно перенести на другой день и время. Все дело в том, что может увеличиться риск возникновения ссор, скандалов и конфликтов.


Люди могут испытывать необычные ощущения: прилив сил и энергии либо же сильную слабость. Сложную и физическую работу желательно отложить на другое время.

В этот день люди могут жаловаться на перепады настроения. Лучше всего уделить время своим близким и родным людям, а от незнакомцев желательно держаться подальше.

В период новолуния нельзя думать о плохом и о том, что может произойти нехорошее. Нужно думать только о хорошем, визуализировать свою счастливую жизнь.

В новолуние запрещается также делать следующее:

  • злоупотреблять жареными, жирными и острыми блюдами, иначе чрезмерная нагрузка на организм может ухудшить состояние здоровья;
  • совершать дорогие покупки, иначе можно купить подделку;
  • бояться, сомневаться, потому что это приведет к провалу;
  • стричь волосы и делать прическу;
  • заниматься работой в саду.

Если есть возможность, то переезд и перестановку в доме лучше перенести на другой день. Под запрет попадают ритуалы и обряды, которые имеют злой умысел.

Как загадать желание и какие ритуалы проводить в новолуние


В период новолуния принято загадывать желания и проводить ритуалы на привлечение достатка и богатства. Чтобы загаданное быстро осуществилось, необходимо сначала написать его на бумаге, а потом поджечь свечой красного цвета. Пока листок горит, нужно успеть прочесть специальный заговор:

 «Красно пламя догорает, жизнь счастливую предвещает. Желание мое заветное дарует богатство несметное».

После произнесенного заговора потребуется собрать весь пепел и развеять его по ветру.

Ритуал с лунной водой

В прозрачную емкость следует набрать воду и оставить ее на всю ночь на подоконнике. За это время она сможет собрать всю энергию Луны и будет считаться особенной. Такой водой можно умываться по утрам, чтобы сохранить свою естественную красоту.

Рядом можно поставить еще один стакан с водой, в который положить монетки. Утром их нужно будет достать и поместить в карман. Эти монетки следует хранить на протяжении месяца, поскольку они будут притягивать финансы в жизнь человека и избавят от долгов.

В воду еще можно добавлять специальные травы, которые помогут укрепить здоровье.


Ритуал с травами

Чтобы в доме всегда были гармония, уют и спокойствие, а само жилье защищено от негатива, потребуется собрать полевые цветы и травы в день новолуния. После этого при свете свечи необходимо сплести косу из собранных трав и три раза перевязать ее ленточкой красного цвета. Такой оберег принято вешать над входной дверью.

Ритуал с купюрой

Чтобы всегда было финансовое благополучие, необходимо поместить бумажную купюру в пакет и закопать в своем дворе. Такой ритуал позволяет «выращивать» деньги. Спустя три дня после этого купюру выкапывают и стараются потратить в этот же день.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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