Мужчина придумал необычный способ успокоить плачущего сына и рассмешил юзеров

Вадим Карасев

Мужчина решил успокоить плачущего сына с помощью половника и рассмешил пользователей

Пользователь TikTok под ником darrylleewhite придумал необычный способ успокоить плачущего сына. Мужчина решил дать ребенку половник, чтобы отвлечь его, но это в итоге привело к неожиданному последствию. Многие пользователи в комментариях признались, что их рассмешил ролик.

В ролике можно увидеть, как мужчина попытался остановить плач сына и дал ему в руки металлический половник. Ребенок перестал плакать, но затем отправился в соседнюю комнату и ударил старшего брата половником по голове.

Ролик стал вирусным и собрал 20 миллионов просмотров. Многие пользователи не могли сдержать смеха. «Не могу перестать смеяться, теперь у тебя есть два плачущих ребенка», — написал один из юзеров. «Я чуть не подавился смехом. Этот мальчик явно выбрал насилие…» — отметил другой. «Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого», — добавил еще один комментатор. «А мог бы ударить по телевизору», — заметил кто-то из пользователей.

Ранее пользователь Reddit поделился необычным способом успокоить свою плачущую дочь. Мужчина попытался остановить плач дочери с помощью взбитых сливок из баллончика и был раскритикован юзерами.