На Яну Поплавскую наехала блогерша из-за Бузовой

Жигаловой не понравились слова актрисы Яны Поплавской. Видеоблогер Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин. Говорит» защитила певицу Ольгу Бузову после оскорблений актрисы Яны Поплавской. «Слова Бузовой не понравились «Красной Шапочке» Яне Поплавской. А что за предпочтения у этой Красной Шапочки? Понятно, что вкусы с Бузовой не сошлись, но зачем про говно-то говорить», сказала Алена Жигалова.Как отметила Жигалова, в столице раньше был стриптиз-клуб. Он назывался «Красная Шапочка». Интересно, Поплавская была в этом клубе. «Красная Шапочка», ты о своих лучше пирожках думай, а не об Ольге Бузовой», — заявила Алена Жигалова. Напомним, что Ольга Бузова на одном из московских мероприятий заявила, что любит большой пенис. Яна Поплавская назвала исполнительницу говном и призвала принять меры в ее отношении.