Начало ретроградного движения Юпитера 28 июля 2022 года: как изменится наша жизнь в конце лета

Вадим Карасев

28 июля Юпитер начинает свое ретроградное движение. Это запустит множество важных, но не самых приятных процессов в жизни каждого человека. Астрологи рассказали о том, что это за процессы и чем они чреваты для нас с вами.

Для начала стоит сразу отметить, что планета в ретро-фазе пробудет аж до 24 ноября, то есть, почти четыре месяца. Самым сильным будет отрицательное воздействие в августе, однако, советы экспертов сообщают, что их рекомендациями можно будет пользоваться вплоть до конца осени. Энергетика Юпитера будет тяжелой, но предсказуемой, так что непреодолимых проблем не будет точно.

Потеря интуиции

28 июля наша интуиция начнет медленно ослабевать. Ближе к началу двадцатых числе августа ее сила начнет чахнуть намного сильнее. В первой половине августа Меркурий отчасти поможет нивелировать эту проблему, но ему не удастся противостоять мощной силе гиганта Юпитера.

В конце августа лучше уповать лишь на собственный опыт и на логику. Также полезно будет пользоваться мудрыми советами близких.

Жадность

Многие люди в конце лета из-за ретро-Юпитера станут более жадными. Те, кто изначально является щедрым и добрым человеком, который не жалеет времени и денег для своих близких, останется таким. В основном данная проблема коснется преимущественно тех, кто имеет склонность к жадности. Такие люди могут вовсе перестать делать что-то для окружающих. Дарить свою любовь и внутреннее тепло им станет на порядок сложнее.

Из-за этого могут начаться проблемы в отношениях. Любовь подразумевает взаимный обмен энергетикой, но из-за Юпитера многие люди станут эгоистами.

Повышение бескомпромиссности

Юпитер в ретро фазе может сделать так, что люди перестанут идти навстречу друг другу. В августе станет гораздо сложнее находить компромиссы, договариваться о чем-то. Это не сулит нам ничего кроме ссор и конфликтов дома, на работе, на улице.

Самое ужасное, что даже если вы пойдете кому-то навстречу, это не спровоцирует другого человека на подобные действия. Именно поэтому желаем вам оставаться добродушными и не реагировать агрессивно на нежелание других людей общаться и взаимодействовать с вами.

Повышение беспокойства

Юпитер будет негативно влиять на наше с вами сознание, поэтому у многих людей уже в начале августа появится беспричинное беспокойство, негативные мысли. Мощная волна негатив легко смоет остатки мотивации, поэтому придется заново искать смыл жизни и пытаться заставлять себя встать с кровати каждый день, ставя перед собой новые цели. Работать и начинать новые дела будет значительно сложнее, но тот, кто сможет найти в себе силы и мотивацию, достигнет головокружительного успеха.