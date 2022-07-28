Названы страны Европы с самым дорогим газом

Вадим Карасев

Швеция возглавила список стран Европы по дороговизне газа. За ней следуют Нидерланды, пишет специализирующийся на энергетической статистике портал Energievergelijk.nl.

В Швеции платят 2,31 евро за кубометр газа, то есть 0,2379 евро за киловатт-час. Домохозяйства Нидерландов отдают за кубометр 2,25 евро - 0,2319 за киловатт-час. Королевство находится на 10-м месте в Европе по стоимости электроэнергии - она на 4 цента дороже, чем среднеевропейский показатель.

27 июля биржевые цены на голубое топливо в Европе ускорили рост до 12% и приблизились к $2350 за тысячу кубометров. Затем цена фьючерса на природный газ в регионе превысила отметку в $2500 за тысячу кубометров.

Это обусловлено сообщением "Газпрома" о двукратном снижении поставок по ключевому газопроводу "Северный поток". С сегодняшнего дня они не будут превышать 20% от проектной мощности магистрали - не более 33 млн кубометров в сутки.

Напомним, что 25 июля "Газпром" объявил об остановке работы еще одной турбины Siemens. Эксплуатация газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" прекращена из-за конца срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Стоимость кубометра газа на самой ликвидной площадке Европы TTF

Ранее "Газпром" неоднократно обращался к Siemens с просьбой о передаче официальных документов, которые бы подтвердили предоставление Канадой и Евросоюзом изъятие из-под санкционных режимов отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая". Документы российская компания получила, однако бумаги не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы, заявили в "Газпроме".