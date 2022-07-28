Нинидзе про Виторгана: «Для меня формулировки «личная жизнь» и «лишь бы милый рядом» не самоцель»

После расставания с Ксенией Собчак Виторган встретил новую любовь — грузинскую актрису Нино Нинидзе. Пара вместе уже долгое время, но пока не спешит жениться.

Широкой публике Нинидзе стала известна благодаря отношениям с Максимом Виторганом, хотя еще до этого она снималась в кино и давала музыкальные концерты. Но, когда бывший Собчак закрутил с ней роман, о ней заговорили все.

«Это было предсказуемо, потому что на тот момент так совпало, что моя карьера шла в параллель с моим расцветанием как женщины. Одно на другое наложилось. Хотя я и концерты играла еще до всей этой шумихи, и в кино снималась. Не задевало потому, что я привыкла, что мое имя приклеивают еще к чьим-то именам, это не было для меня какой-то болезненной историей. Так жизнь сложилась, это нормально. Моя задача — тихо спокойно продолжать делать то, что я делаю», — комментирует отношения 31-летняя актриса.

Звезда сериала «Карамора» говорит, что уже наигралась в страстные отношения и пережила бурную молодость, а сейчас ей хочется спокойствия и тихого счастья. Тем более, у нее есть ребенок от предыдущих отношений.

«Мне кажется, что у каждой девчонки были отвязные парни и эти самые качели. Но рано или поздно каждая понимала, что ей на самом деле нужно. Я уже взрослая девочка, и лично мне уже не до качелей. Для меня сейчас сама формулировка «личная жизнь» и лишь бы милый рядом — это не самоцель. Я наконец-то нашла свой путь, по которому иду вместе со своими близкими людьми и стараюсь быть счастливой, насколько это возможно», — объясняет Нино.

Ниндзе говорит, что в актерской работе ей постоянно предлагают сыграть красивых простушек, но ей интересны яркие женские роли — как Пация из недавнего сериала «Карамора».