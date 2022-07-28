Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым

Актриса Нино Нинидзе рассказала о предыдущем браке. Артистка заявила, что не очень любит вспоминать свой неудачный брак с режиссером и актером Кириллом Плетневым. «Не очень люблю это обсуждать, честно говоря, это и так происходило у всех на виду. Мы в первую очередь — мама и папа для сына. Все как у всех», сказала Нино Нинидзе.Напомним, что с Плетневым Нинидзе сыграла свадьбу уже после рождения их общего сына Сандрика, или Александра. Спустя год после торжества они со скандалом расстались, сообщает ok-magazine.ru. Ранее сам Кирилл Плетнев отмечал, что ему по жизни нужна была боевая подруга, которая всегда поддержит в трудную минуту. По его словам, Нино Нинидзе таким человеком, к сожалению, не стала.