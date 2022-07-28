Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым

Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым

Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым
Актриса Нино Нинидзе рассказала о предыдущем браке. Артистка заявила, что не очень любит вспоминать свой неудачный брак с режиссером и актером Кириллом Плетневым. «Не очень люблю это обсуждать, честно говоря, это и так происходило у всех на виду. Мы в первую очередь — мама и папа для сына. Все как у всех», сказала Нино Нинидзе.
Напомним, что с Плетневым Нинидзе сыграла свадьбу уже после рождения их общего сына Сандрика, или Александра. Спустя год после торжества они со скандалом расстались, сообщает ok-magazine.ru. Ранее сам Кирилл Плетнев отмечал, что ему по жизни нужна была боевая подруга, которая всегда поддержит в трудную минуту. По его словам, Нино Нинидзе таким человеком, к сожалению, не стала.
# Шоу-бизнес Нинидзе Нино
По материалам: z-aya

Последние новости

Ольга Кормухина обрушилась на Виктора Дробыша
Ольга Кормухина обрушилась на Виктора Дробыша
Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым
Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом
Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины
Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины
Регина Тодоренко рассказала о ревности детей
Регина Тодоренко рассказала о ревности детей
Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой
Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой
Новый избранник Флоранс Хворостовской
Новый избранник Флоранс Хворостовской
Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны
Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны
"Так и перепугаться можно!": фура перевозит лопасть от ветряка
"Так и перепугаться можно!": фура перевозит лопасть от
Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс

Топ на сегодня

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и

Еще по теме

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
СМИ: у Максима Виторгана роман с Нино Нинидзе
Нино Нинидзе прокомментировала роман с Максимом Виторганом
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым