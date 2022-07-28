Новый избранник Флоранс Хворостовской

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался от рака мозга 4,5 года назад, 22 ноября 2017 года, в возрасте 55 лет. У него осталась вдова, на тот момент 47-летняя итальянка Флоранс Илли-Хворостовская, и двое несовершеннолетних детей – дочь Нина и сын Максим.

Флоранс все 2 года борьбы мужа со смертельным заболеванием находилась рядом с ним. Она помогла чем могла, поддерживала и сильно переживала после смерти Дмитрия. Но всему наступает конец, в том числе и вдовьему горю.

Так, недавно стало известно, что еще относительно молодая женщина закрутила роман с новым избранником. Им стал британский телеведущий Джордж Кларк. Известно, что влюбленные закрутили роман через 5 месяцев после развода Джорджа с его второй супругой Кэти Морган Джонс. Как пишет издание Daily Mail, пару впервые заметили вместе во время отдыха на Ибице. Они шли, держась за руки, улыбались и болтали.





К слову, семья Дмитрия Хворостовского в курсе новых отношений Флоранс. Они не имеют ничего против и уверены, что вдова имеет право быть счастливой и встречаться, с кем пожелает. Так, брат Дмитрия Александр Зархин счастлив за Флоранс. Он отметил, что всем им – родным, детям и друзьям, нужна живая, счастливая, красивая и яркая Флоранс.

«Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди», - уверяет Зархин. - «Тогда она никому не была бы интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще».





Очевидно, что 19-летний Максим и 15-летняя Нина в курсе новых отношений своей мамы с другим мужчиной. Но как дети относятся к роману, пока не известно – они комментарии по этому поводу не дают.

Напомним, что Джордж Кларк является известным телеведущим шоу «Amazing Spaces» («Удивительные пространства»). Программа впервые появилась на экранах в 2012 году и с этого момента пережило несколько сезонов. В 2015 году Кларка номинировали на престижную британскую премию BAFTA.