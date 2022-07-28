Ольга Кормухина обрушилась на Виктора Дробыша
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Ольга Кормухина обрушилась на Виктора Дробыша

Ольга Кормухина обрушилась на Виктора Дробыша
На продюсера Виктора Дробыша набросилась певица. Композитор появляется в светской хронике среди звезд, слишком уж часто попадающих в скандалы. Теперь к артистам, осуждающим продюсера, присоединилась и Ольга Кормухина. Кормухина поделилась событием, случившимся с ней недавно. 62-летняя певица призналась, что устала от постоянных просьб «дать толчок» новым артистам. Вот и на днях к ней обратились коллеги Виктора Дробыша. «Мне кто только не звонит и не пишет! Снизу доверху! Просят репостить Дронова (певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN — Прим. «z-aya.ru»). У продюсерского центра Дробыша что, бабло закончилось? Сейчас я все брошу, включая ребят, которые от этих продюсеров, как от чумы шарахаются, и побегу пиарить тут проекты продюсерского центра, которые убили просто всякое настоящее творчество в стране! Захватили все ресурсы, РАО, все! Так что оставьте меня в покое и дайте заниматься делом. Без меня пропиарятся. Время все покажет», — разразилась исполнительница в своем Telegram-канале.
Правда, спустя некоторое время Ольга Борисовна удалила тираду из соцсетей, и объяснила почему. «Больше не буду писать откровенно. Не вижу смысла после некоторых розовых комментариев. Если нравится жить иллюзиями, зачем их рассеивать?» — отметила она. Периодически с гневными высказываниями на 56-летнего продюсера набрасывается и его бывший подопечный Прохор Шаляпин, которого Дробыш называет чуть ли не самым неудачным проектом. «А кто такой по большому счету Дробыш? Почему он решил, что он какое-то великое явление в русской культуре? Нужны композиторы хорошие, но Дробышу же надо сесть за рояль, что-то там писать. Это же трудиться надо, а мы привыкли «Акапулько ля-ля-ля» с утра до вечера, понимаешь?» — говорил он «Пятому каналу». Композитор не стал отмалчиваться и вновь заявил о якобы бесталанности Шаляпина, из-за которой ему никогда и не стать большой звездой. «Шоу-бизнес держится на людях, которые могут давать концерт, что-то выложить в соцсетях и где-то хайпануть чуть-чуть, чтобы это как-то разошлось. Но между этим и концертом, настоящим концертом, — пропасть», — парировал Дробыш.  
# Шоу-бизнес Дробыш Виктор
По материалам: z-aya

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