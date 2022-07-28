Отар Кушанашвили рассказал, как его заставили есть говно

Скандальный журналист Отар Кушанашвили рассказал как его едва не убили. Несколько лет назад Отара Кушанашвили похитили и избили до полусмерти. Журналист до сих пор точно не знает, кто организовал нападение. Однако он предполагает, это могли устроить и Алла Пугачева, и Наталья Ветлицкая. Отар Кушанашвили едва не попрощался с жизнью, оказавшись в руках бандитов. Преступники, которых натравила одна из известных певиц, били и пинали журналиста.«После хамских выступлений в адрес всех, разборка у подъезда завершилась избиением. Меня постригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Если Алла Борисовна, то не похоже на большую артистку, а Наталья — очень эмоциональная. Но признаю, что перегнул палку, когда оскорблял и ту, и другую. Мне нечем было гордиться, но это правда — меня избили, выбили зубы, заставляли есть говно водителя», — рассказал 52-летний ведущий в одном из шоу на YouTube. Хоть с шоуменом и обошлись достаточно грубо, он признает — получил по заслугам, так как без тормозов поливал грязью публичных персон. «Я тогда не щадил никого. Если бы я качественно делал свою работу — меня бы не трогали!» — воскликнул Отар Шалвович.