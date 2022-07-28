Отдала Бондарчука Скобцевой, но не перестала его любить. «Высота» Инны Макаровой

Генералы и члены Политбюро сватались к звезде «Молодой гвардии», однако ее главной любовью оставался Сергей Бондарчук. Чувства к режиссеру Инна Макарова пронесла через всю жизнь, несмотря на его измену и свой второй брак.

Инна Макарова появилась на свет в городе Тайга Кемеровской области, но детство провела в Новосибирске, где ее папа работал диктором. Семья поселилась в Доме писателей, поэтому неудивительно, что в атмосфере творчества Инна загорелась желанием связать жизнь с искусством. В четвертом классе девочка записалась в драмкружок, а во время Великой Отечественной войны выступала в госпиталях перед ранеными.

В период учебы во ВГИКе Макарова сыграла Кармен в пьесе Татьяны Лиозновой, и когда эту работу увидел Александр Фадеев, то сразу сказал, что Инна — идеальная Любовь Шевцова из «Молодой гвардии». В итоге заветная роль досталась актрисе, и в утро премьеры она проснулась знаменитой. На киностудию мешками приходили письма «Любе», однако поклонникам не на что было надеяться: в ту пору артистка уже жила с Сергеем Бондарчуком.

Они познакомились на репетиции «Идиота» в 1945-м, когда актерский курс ВГИКа слили с режиссерским. Бондарчук взбудоражил весь институт: была в этом мужчине, успевшем поработать в театре до ухода на фронт, некая магия. Среди всех студенток Сергей выбрал именно Макарову. Почему же в итоге отношения принесли супругам много боли? 28 июля исполняется 96 лет со дня рождения Инны Владимировны, и самое время вспомнить ее яркую историю.

Идиллия с Сергеем Бондарчуком

Вечерами Бондарчук провожал Макарову до дома и в одну из долгих прогулок рассказал ей, что до войны был женат на сокурснице по театральному училищу Ростова-на-Дону Евгении. Во время ссоры супруга порвала свидетельство о браке и велела с этой минуты считать друг друга свободными людьми. Однако осенью 1945-го Женя приехала к бывшему возлюбленному ровно на одну ночь, а спустя девять месяцев прислала письмо, где сообщила о рождении у него сына.

Сергей тут же поделился новостью с Инной, и та безропотно сказала, что стоит отправить бывшей жене ответную телеграмму с поздравлением. Студентка не ревновала, а лишь думала, как помочь возлюбленному в непростой ситуации. С этого момента отношения пары развивались стремительно: весь курс заметил, что Бондарчук не отходит от Макаровой. А незадолго до отъезда на съемки «Молодой гвардии» у актеров случилась первая близость.

Мама Макаровой была недовольна, когда получила от Бондарчука письмо с просьбой благословить пару на брак: слишком уж юной и наивной казалась дочка, да и карьера ее только-только начиналась. Однако остановить влюбленных не мог никто. Их не пугали ни предупреждения родных, ни бытовая неустроенность.

Правда, с загсом влюбленные не спешили, ведь не имели прописки: снимали маленькую комнатку в полуподвальном помещении на Садовой-Триумфальной, куда по ночам беззастенчиво прорывались крысы. Здесь-то актеров и застал успех «Молодой гвардии», за которую Макарова получила Сталинскую премию. Вскоре артистке выделили отдельную квартиру в новом доме на Песчаной улице.

В то время Бондарчук снимался в Киеве в картине «Тарас Шевченко», и Макарова сумела вырваться к нему на неделю. В Москву актриса возвращалась уже не одна, а с ребенком под сердцем. Уже когда на свет появилась дочка Наташа, влюбленные наконец расписались. Отношения стали только крепче: едва Сергей уехал в Карачаево-Черкесию для работы над «Кавалером Золотой Звезды», как прислал близким письмо с просьбой присоединиться к киноэкспедиции.

Актер безумно скучал по семье и часто повторял жене фразу: «Ближе тебя у меня никого не было и никогда не будет...» Их не разлучили козни первой супруги, которая добилась признания брака через суд: Макарову и Бондарчука развели без их ведома, но артист добился расторжения союза с Евгенией и вновь расписался с Инной. Но любой идиллии однажды приходит конец…

Горечь измены

Макарова привыкла, что в мужа постоянно влюблялись поклонницы и коллеги, но не придавала этому значения, ведь повода для подозрений он никогда не давал. Присуждение Бондарчуку звания народного артиста СССР прогремело тревожным звоночком: чем популярнее становился актер, тем больше на него охотились женщины. Держался Сергей до тех пор, пока не встретил Ирину Скобцеву.

Ничто не предвещало беды: за три месяца работы над «Отелло» муж постоянно слал домой романтичные письма. Затем Макарова укатила на съемки «Высоты», ну а Бондарчук снова попал в одну картину со Скобцевой — «Иван Франко». Тем не менее актер приехал к жене в киноэкспедицию на несколько дней.

Тем временем коллеги все чаще задавали Макаровой вопросы о муже: в актерской среде распространились слухи, что Бондарчук намерен жениться на Скобцевой. Инна Владимировна поначалу не верила сплетням, но анонимки про роман приходили все чаще. Символично, что, когда супруги попали в грозу на самолете, Сергей произнес фразу «Хоть умрем вместе…», ну а Инна задумалась, что не имеет права ревновать его.

«Молодому здоровому мужчине очень трудно по нескольку месяцев обходиться без женщины. А женщины в послевоенные годы, когда мужчин не хватало, шли на все, чтобы устроить свою личную жизнь», — рассуждала актриса.

Самое обидное, что сам Бондарчук поверил в связь Макаровой на стороне, когда ему прислали анонимку про ее роман на съемках «Высоты». Артист закатил скандал и успокоился, лишь когда выяснилось, что актера с указанной в записке фамилией в проекте вообще не было. Между ними что-то треснуло, а перед отъездом на площадку фильма «Дорогой мой человек» Инна Владимировна решилась на откровенный разговор: она понимала, что очередная разлука на полгода только усугубит ситуацию.

Как только с языка сорвалась фраза «Мы должны расстаться», артистка потеряла сознание. Очнувшись, она обнаружила Бондарчука сотрясавшимся от рыданий. Оставшиеся до командировки дни супруги провели в тягостном молчании, ведь Сергей не пытался оправдаться, а Инна была уверена, что спасает себя от сомнений, страданий и призрака другой женщины. А за несколько часов до отъезда звезда велела избраннику собрать вещи и отдать ключи от квартиры. «Сережа потом всю жизнь помнил, что инициатором разрыва была я, и давал понять, что сам никогда бы не ушел», — подчеркивала Инна Макарова.

Второй брак

Большинство коллег сошлись во мнении, что Ирина Скобцева помогла Бондарчуку стать легендарным режиссером, поддержав его идею снять «Судьбу человека». Она подарила Сергею Федоровичу двоих детей, прожила с ним 35 лет, а умерла в один день, — 20 октября — хотя и с разницей в 26 лет. Но все это не убеждало Инну Макарову.

«Все последующие годы, когда Бондарчук приходил ко мне в гости или мы сталкивались на мероприятиях, он первым делом спрашивал: «Ты как?» Будто хотел лишний раз убедиться, что мне без него хорошо. Сама я в душу к нему не лезла, только однажды, не выдержав, поинтересовалась: «Сереж, ты ее хоть любишь?» Он ответил после паузы: «Да, по-моему, нет...» — делилась Макарова.

Сама Инна Владимировна после развода была одна 12 лет: не потому, что не могла найти замену Бондарчуку, а так как ушла в работу. В 60-е она снималась в «Девчатах», «Женитьбе Бальзаминова», «Преступлении и наказании». За актрисой ухаживали чиновники и генералы, Алексей Герман приезжал из Ленинграда в Москву, безуспешно пытаясь завоевать сердце звезды.

Лишь в 70-х она встретила новую любовь. Мама актрисы перенесла инфаркт, и знакомые посоветовали обратиться за помощью к гениальному хирургу-пульмонологу Михаилу Перельману, который наверняка знал хороших кардиологов. При знакомстве Инна Владимировна сразу увидела во враче надежного человека. Вот только доктор оказался женат…

«Перельман перебрался к нам вскоре после маминого выздоровления. Произошло это при весьма странных обстоятельствах. Попав в ДТП, где его здорово тряхнуло, с места аварии он поехал не домой, а ко мне. Помню, как Михаил стоял посреди прихожей и растерянно спрашивал: «Инна, почему я здесь? Почему именно сюда приехал?» Спустя несколько недель мы поженились. Никакой свадьбы не устраивали — просто стали жить вместе и все. Мы оба очень старались, чтобы уход Перельмана из прежней семьи не стал ударом для его сыновей-близнецов», — признавалась артистка.

Обстоятельства сложились таким образом, что Перельман был одним из врачей, пытавшихся спасти жизнь тяжелобольного Бондарчука. Хирург также предлагал Инне Владимировне встретиться с бывшим мужем, пока не поздно, но она отказалась. В итоге, когда в 1994-м Сергея Федоровича не стало, актриса не приехала на его похороны. «Я просто не хотела устраивать спектаклей. Почтила его память в душе, без лишнего внимания», — признавалась актриса в документальном фильме «Инна Макарова. Судьба человека».

Болезни и потери

Хотя в интервью Макарова говорила, что утратила интерес к Бондарчуку, как только разошлась с ним, дочь Наталья считала, мама лукавила. «Мама же ждала возвращения отца. Потому что любила его всю жизнь. И даже когда ей было 90 лет, она говорила: «А где папка? Ты знаешь, как я его люблю». Расставание было для нее очень серьезным ударом. И хотя мама сама приняла решение расстаться, до конца так и не поверила, что он ушел навсегда», — заключила Наталья Бондарчук.

Однако это не означало, что Макарова не любила второго мужа. По словам Натальи Сергеевны, именно после смерти Перельмана в 2013-м здоровье матери стало давать сбой. «Когда Миша уходил из жизни, кто-то из его коллег обратился к маме: «Инна Владимировна, вы украсили собой его жизнь!» Мама этой потери не пережила, — отмечала Бондарчук в программе «Судьба человека» канала «Россия 1». — Он ведь был главным пульмонологом страны. Через его руки проходили обреченные люди, а он спасал их каким-то образом. Когда с ним произошло то же самое, он позвонил маме и мне и стал с нами прощаться. Мама этого не поняла, в отличие от меня. Он ложился на операцию, а второго такого Миши, который бы спас его, не было...»

В 2016-м дочь звезды призналась, что мама стремительно теряет память и путается во времени. В последний раз она появилась на экране в «Тайне Снежной королевы», снятой наследницей. Следующие несколько лет пожилая артистка болела: имелись проблемы с почками и сердцем. Весной 2020-го звезду «Молодой гвардии» госпитализировали в столичную ЦКБ в тяжелом состоянии, и 25 марта ее не стало. Как отмечала Наталья Бондарчук, смерть оказалась облегчением для 93-летней женщины, чье тело буквально высушили недуги.