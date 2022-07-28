Откройте неизвестный Крым вместе с нами. Часть 2

Древние города, тропические скалы, неприступные крепости и извергающиеся вулканы

За археологами в деревне Яковенково присматривает сам… Владимир Путин — его портрет висит в лагере рядом с российским флагом. Начальник экспедиции Института археологии Крыма РАН на некрополе Кыз-Аул Павел Гецко — не кабинетный бюрократ и президент здесь не по чиновничьему протоколу.

В поисках античных сокровищ

Уазик с логотипом археологической разведки — череп, а под ним скрещенные кирка и лопата — везет нас на раскоп. Там с раннего утра, пока не начало жечь беспощадное крымское солнце, участники экспедиции — волонтеры, съехавшиеся сюда за романтикой со всей России, — раскапывают античную историю Киммерии.





Некрополь Кыз-Аул представляет собой памятник археологии периода Боспорского царства. Он примечателен большим количеством монументальных каменных склепов, размеры которых свидетельствует о богатстве и знатности погребенных. Во время раскопок в одном из таких склепов обнаружили уникальную античную плиту с выбитым на ней текстом декрета. Древние золотые украшения и многие другие находки, сделанные здесь учеными, стали частью коллекции Восточно-Крымского историко-археологического заповедника. Однако главное открытие у археологов впереди. Где-то здесь в округе засыпанный многовековой толщей земли лежит античный город, жители которого и хоронили на кладбище в Кыз-Ауле своих мертвецов.



Героическая открытка Элькен-Кая

Мы желаем начальнику экспедиции Павлу Гецко громких сенсационных открытий и отправляемся туда, куда вчера нас не пустил дождь, — к заповедным скалам-кораблям, напоминающим пейзажи Таиланда и Филиппин. Других подобных объектов в Крыму нет. Настоящая тропическая южноазиатская или тихоокеанская открытка.

Скалы-корабли, или Элькен-Кая, — это часть Опукского заповедника, о котором мы подробно рассказывали в прошлом материале. Четыре небольших каменных острова возвышаются над морем более чем на двадцать метров. Некоторые ученые раньше считали их руинами сухопутного моста, который соединял Крым с Кавказом. Другие предполагали, что это остатки древнего вулкана. Точку в споре поставил геолог Николай Андрусов, доказав, что скалы — это глыбы, отделившиеся от горы Опук. В VIII-XIII столетиях у скал находилась стоянка кораблей — об этом свидетельствует целое кладбище якорей, открытое там советскими аквалангистами.





Моторка мчит нас к скалам-кораблям. Слева лежит на берегу моря напоминающий огромного доисторического крокодила Опук — впрочем, о каменных крокодилах мы вам еще расскажем в наших следующих заметках. У скал можно не только снимать открыточные фото, но и рассказывать героические истории. В декабре 1941 года на них погибли двое военных топографов — Демьян Выжулл и Владимир Моспан, обеспечивавшие высадку на побережье советского десанта. Памятник им установлен на западном склоне горы Опук.



Ключи к Азову

Ну, а нам теперь в Керчь. У большинства этот город ассоциируется прежде всего с античным Пантикапеем, горой Митридат, Царским курганом и Аджимушкайскими каменоломнями, однако там есть и другие, менее известные, но не менее интересные достопримечательности.

Одно из них — крепость Керчь, которая на протяжении даже не десятилетий, а столетий была закрытым военным объектом. Еще в конце ХVIII века здесь, на месте, выбранном самим Суворовым, установили Павловскую артиллерийскую батарею. По сути, это был первый форпост России в Крыму в период присоединения полуострова, рассказывает научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Роман Зимнухов.

В середине XIX столетия, после Крымской войны, когда России было запрещено иметь военный флот и укрепления на Черном море, решили построить мощную крепость на берегу Керченского пролива, чтобы, по крайней мере, закрыть потенциальному неприятелю вход в Азов. Руководил «стройкой века» знаменитый русский военный инженер, герой обороны Севастополя Эдуард Тотлебен.

Укрепления были расположены на Павловском и Ак-Бурунском мысах и прилегающих к ним высотах. Артиллерийские батареи могли обстреливать суда, входящие в Азовское море по суженному проливу. Кроме того, фарватер предполагалось оборонять подводным минным заграждением. К 1877 году, началу очередной русско-турецкой войны, огромная крепость была готова к ведению боевых действий, но участвовать в войнах ХIХ века ей так и не пришлось. В ХХ столетии стратегическое оборонительное значение крепости уменьшилось, однако она продолжала использоваться как гигантский склад боеприпасов. Военные ушли отсюда только в начале третьего тысячелетия, и крепость превратилась в музей, став частью Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

А еще здесь, на территории крепости, пожалуй, лучшая смотровая площадка с видом на Крымский мост. Если прежде крепость была первым военным форпостом России на крымской земле, то теперь — первый культурно-исторический и туристический объект, который видят люди, въезжающие на полуостров по мосту через Керченский пролив.



Маленькая Камчатка

С надежно защищенных от врагов древних берегов Киммерийского Боспора мы отправляемся смотреть на… извержение вулканов. Недалеко от села Бондаренково, на Булаганакском поле, располагается настоящая долина вулканов — правда, грязевых. Их семь. Одни похожи на настоящие большие вулканы, другие напоминают маленькие грязевые озера. Извержение происходит прямо на наших глазах — грязь, булькая, стекает с кратера и языками расползается по полю. Спокойная деятельность вулкана иногда сменяется бурной. Тогда из кратера выбрасывается мощный грязевой фонтан высотой десять-двадцать метров, заливающий склон сопки толстым слоем вязкой жидкости.

Несмотря на то что крымские грязевые вулканы совсем крошечные в сравнении с Этной или Ключевской сопкой, они тоже таят в себе угрозу, предупреждает наш гид, краевед Иван Коваленко, — по неосторожности можно провалиться в грязевую пучину. Утонуть вы, конечно, скорее всего, не утонете, но точно вымажетесь.

Уставшие и грязные — но не от того, что провалились в грязевую преисподнюю, а после целого дня приключений — мы двигаемся мыться к Маме Русской. Грунтовая дорога лежит через заповедную труднопроходимую осовинскую степь. Не дай бог, сядет здесь наш легендарный внедорожник — вытащат его не скоро. Мама Русская — дореволюционное название Курортного, старинного русского старообрядческого села, превратившегося сегодня в один из двух главных крымских курортов на берегах Азовского моря. Однако об этом уже в следующий раз.